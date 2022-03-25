Bakan Kurum: Direnç arttırıcı adımlar atmalıyız

Haberin Devamı

Bakan Kurum, depremlerden iklim değişikliğine, salgın hastalıklardan uluslararası ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmelere, küresel ticarette yaşanan kısıtlamalardan savaş ve çatışmalara kadar her alanda ilişkilerin kırılgan olduğu tarihi bir dönemden geçildiğini söyledi. Bu kırılgan dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada nüfusun hızla artmaya devam ettiğini belirten Kurum, nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin afetlere karşı daha da kırılgan hale geldiğini söyledi.

TERCİH DEĞİL ZARURET

Bütün dünyada afetlerin arttığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Felaketlerin bu denli artması bize şunu gösteriyor. Mimariden şehirciliğe, tarım ve gıdadan eğitime, üretimden finansa, ulaşım ve lojistikten çevre politikalarına kadar tüm yaklaşım ve yöntemleri değiştirmeye ve yeni koşullara adapte etmeye mecburuz. Bu noktada bu yıl 1000’i aşkın uzmanın katılımıyla Türkiye İklim Şurasını gerçekleştirdik. Türkiye’mizin gelecek 50 yıllık 100 yıllık stratejilerini belirledik. Şuramızın sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla ve zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Hemen ifade etmeliyim ki bu durum bir tercih değil, zarurettir. Sosyo-ekonomik faaliyetlerin, şehircilik, üretim, turizm, ulaşım ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alacak tüm adımları acilen atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Yeni binaları dirençli yapmanın yanı sıra eski yapı stokunu da dönüştürmek suretiyle şehirleri dönüşümle yeni koşullara adapte etmek gerektiğini belirten Kurum, “Direnci artırılan şehirler, binalar, yaşam ve üretim alanları afetlere rağmen ayakta kalacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın da can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz” dedi. 2012 yılında başlatılan dönüşüm seferberliğinde gelinen son durum hakkında da bilgi veren Kurum, “Dünyada hiçbir ülkede örneği olmayan bir performans ortaya koyduk; tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, belediyelerimizle birlikte tamamladık. Şu an hâlihazırda sahada yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak” şeklinde konuştu. TOKİ eliyle, iklim dostu, sıfır atık uyumlu ve yatay mimariyi esas alan toplam 150 bin sosyal konut yapıldığını belirten Kurum, yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla 81 ilde 434 millet bahçesi yapıldığını, bunların da 125’inin tamamlandığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

PUTİN’İN DOSTUNDAN ‘SAVAŞI BİTİRİN’ ÇAĞRISI

KARTEPE ZİRVE’sinde konuşan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’nın Ukrayna savaş açtığına vurgu yaparak “Ukrayna halkının ıstırabına sebep olan bu savaş en kısa zamanda durdurulmalı” dedi. İki ülke arasındaki müzakerelerin hızlı sonuç vermesi gerektiğini ifade eden Schröder “Sonucunda ateşkes olması lazım” dedi. Rusya’nın bir takım güvenlik endişeleri olduğuna işaret eden Schröder “Ancak bu, Rusya’nın askeri yöntemlere başvurmasını haklı kılmaz” dedi. Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde her iki tarafın da hataları olduğuna işaret eden Almanya eski şansölyesi Schröder, savaşın bitirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları için “Bu çabalar çok kıymetli” yorumunda bulundu. Eski Şansölye konuşmasının devamında, iklim değişikliğinin tüm dünya için büyük bir sorun olduğunu kaydetti. 1998-2005 yılları arası dönemde Almanya Başbakanı olarak görev yapan Schröder, Rus lider Putin’in ‘yakın dostu’ olarak biliniyor. Schröder, Rus enerji devi Gazprom’un da danışmanlığını yapıyor.