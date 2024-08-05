Bakan Kurum çocukları hayallerine 5 günde kavuşturdu

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Her yaz tatilinde aileleri ile birlikte Amasya’nın Yeşilöz Köyüne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile “Park isteriz” sloganı atarak, yürüyüş düzenledi. Bu sevimli yürüyüşü köy sakini Satılmış Beydeş’in sosyal medyada hesabından paylaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çocukları sevindirmek için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatının ardından köyde alan belirlendi, zemin hazırlandı, oyun grupları tek tek monte edildi. Küçük çocuklar parkın yapım aşamasında her gün alana gelerek çalışmaları izledi. Yeşilöz Köyünün minikleri 5 gün içinde parklarına kavuştu. “Yeşilöz Köyü Çocuk Oyun Alanı” kuruldu.

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“BAKAN KURUM AMCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Seslerini duyurmak için yürüyüş yapanlardan biri olan Rüya Evis, her gün park alanına gelip çalışmaları takip etti. Küçük Rüya, yürüyüşünün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek, sevincini “Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum.” sözleriyle dile getirdi.

“GÖZLERİNİZDEKİ IŞILTINIZ HİÇ SÖNMESİN”



Bakan Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuklara seslendi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, “Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız.” mesajını paylaştı.

İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, 5 gün içinde parkın kurulumunu yaptıklarını anlattı. Çakır, “Çocuklarımız bir an önce oyun alanına kavuşsun diye çok hızlı bir çalışma yürüttük.” dedi.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Osman Tok ise vatandaşların talepleri doğrultusunda spor aletlerini de parka kurduklarını söyledi.

“BAKANIM ÇOCUKLARIMIN SESİNİ DUYDU”



Rüya’nın babaannesi Nevin Evis, torunun heyecanını şu sözlerle dile getirdi:



“Beton döküldü. Oyun alanları geldi, Rüya hepsini her gün takip etti. Bakanımız Murat Kurum, sözünde durup 5 gün içinde bu parkı burada yaptırdı. Tamamlanınca o da biz de çok mutlu olduk. Etrafı tellerle çevrili ve güvenli. Gözümüz arkada kalmayacak. Burada güvenli şekilde oynayacaklar.”

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“BAKANIMIZ KÖYÜMÜZÜN KALBİNİ KAZANDI”



Çocukların yürüyüş görüntülerini paylaşan Satılmış Beydeş, sürecin bu kadar hızlı tamamlanacağını düşünmediğini dile getirerek, “Önce çocuklar kavga ediyor sandık. Dışarı çıktık, çocukların gösteri yaptığını görünce hoşuma gitti. Görüntülerini çekip paylaştım. Bakanımız da görmüş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çocuklarımıza bir eğlence yeri yaptı. Köyümüzün kalbini kazandı. Park çok güzel, bizim için de çok iyi oldu. Videoyu çekerken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Çok kısa sürede yayıldı.” dedi.

“BİR HAFTA İÇİNDE YAPILMASINI HAYAL BİLE EDEMİYORDUK”



Köyün gençlerinden Busenur Şadan ise çocuk parkının yanında spor aletlerinin de getirilmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, “Bir hafta içinde yapılmasını hayal bile edemiyorduk. Çok şaşırdık ve mutlu olduk. Devletimizin varlığını yanımızda sonuna kadar hissettik.” şeklinde konuştu.