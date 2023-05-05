Bakan Kurum: Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de seçim çalışmalarıyla kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Önce ‘Kadıköy İş İnsanları ile Buluşma’ programında çeşitli sektörlerden iş insanları ile bir araya Bakan Kurum, ardından Hasanpaşa İncirli Bostan Cami de cuma namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Kurum, son olarak Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

“YÜZYILIN DÖNÜŞÜMDE 529 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞVURU YAPTI”

‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “‘İstanbul’da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ diyoruz. ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten’ diyoruz. İstanbullular için, Kadıköylüler için 500 bini Anadolu’da, 500 bini Avrupa’da olmak üzere toplam 1 milyon yeni yuvamızı İstanbul’un dönüşümü için inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra 500 bin konutumuzu da yerinde dönüştürüyoruz. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda yüzyılın dönüşümde 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Kadıköylü kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“‘BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE’ DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ”

Bakan Kurum, Fikirtepe’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi ile ilgili ise “Bugün; yıllardır çözülmeyen, kangrene dönen Fikirtepe’de kardeşlerimizin sorununu çözdük. Fikirtepe’de Emlak Konut’umuz eliyle 60 bin vatandaşımızın hayatını değiştirecek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. ‘Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe’ diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz. 17 Nisan’da bin 648 konutumuzun anahtarlarını sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah tüm konutlarımızı yine aynı hız ve anlayışla en geç 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ben bir kez daha yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimize güle güle oturun diyorum” ifadelerini kullandı.

KADIKÖY’E 6 MÜJDE VERDİ

Kadıköy’e müjdelerle geldiğini belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir; Fikirtepe’de 1. Etapta vatandaşlarımızın alacakları metrekareleri ve yerleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Böylece vatandaşlarımızın haklarını koruyacak şekilde kentsel dönüşümü tamamlayacağız.

Haberin Devamı

“İki; Fikirtepe’de 2. ve 3. Etapta yapacağımız tüm konutları da tıpkı 1. Etapta olduğu gibi yine Emlak Konutumuz eliyle biz inşa edeceğiz.

“Üç; yine Fikirtepe’de 2. ve 3. Etapta çalışmalarımıza başladık. Tüm süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın evlerini ne zaman tahliye edeceğini en kısa sürede açıklayacağız. Yine vatandaşlarımıza 1. Etap veya eşdeğer alanlarda trampa yani takas hakkı tanıyacağız.

“Dört; İnşallah FİKİRTEPE’de 1. Etapta yer alan Haldız ve Obaköy Projelerini de yine Bakanlık olarak biz tamamlayacağız.

“Beş; Hasanpaşa Mahallemizde vakıf adına tescilli 37 tane parselde vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bu vatandaşlarımıza Kadıköy Belediyesi tarafından bugüne kadar hiçbir yer gösterilmedi. Biz de hak sahibi kardeşlerimizi mağdur etmemek için Bakanlığımızca bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın tapu sorununu çözerek mağduriyetlerini gidereceğiz.

Haberin Devamı

"Altı; Hasanpaşa Mahallemizin büyük bir kısmının 50 yılı aşan yapılardan oluştuğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın bizden kentsel dönüşüm talepleri var. Biz de bu alanda kentsel dönüşümü hızlandırmak, imarla ilgili problemleri çözmek için bu alanı rezerv yapı alanı ilan ediyoruz. Böylece bu mahallemizdeki kentsel dönüşüm süreçlerini çok daha hızlı bir şekilde Bakanlığımız eliyle yürüteceğiz.”

“HİÇ KİMSE BU EZAN SESİNİ DİNDİREMEYECEK”

Bir tarafta yurt içi ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Diğer tarafta terörün ve teröristlerin destekçisi olan Kandil’e sırtını yaslayanlar var. Tüm dünya ülkeleri bir araya gelmiş tek sorunları ‘Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden gitsin, bu ülkeyi yönetmesin, gerisini biz hallederiz. Bütün şer odakları birleşir, bu ülkenin üretimini geçmişte olduğu gibi milletin söz ve hak sahibi olmadığı bir yönetim anlayışıyla biz yönetiriz’ öyle diyorlar. Fethin sembolü Ayasofya’yı yeniden ibadete açtık. Onlarsa Ayasofya Camiimizi, seçimden hemen sonra müze yapmak istiyorlar. Buradan hep birlikte haykırıyoruz; Ayasofya’nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek. Ayasofya’nın sesi İstanbul’un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek” diye konuştu.

Haberin Devamı

“ATATÜRK HAVALİMANININ BULUNDUĞU BU ALANI AĞAÇLARLA DONATTIK, ÇİÇEKLERLE BEZEDİK”

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm toplantısında tüm herkesi 7 Mayıs'taki mitinge davet eden Bakan Kurum, sözlerine şöyle son verdi:

"Buradan bütün Kadıköylü kardeşlerimi, İstanbullu hemşerilerimi sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 7 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde gerçekleştirilecek yüzyılın mitingine davet ediyorum. Atatürk Havalimanını Millet Bahçesi yapacağız dediğimiz zaman sözde çevreciler, maskeli doğa severler; burayı ranta açıyorlar diyerek yine yapmadıklarını bırakmamışlardı. Biz ise Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bu alanı ağaçlarla donattık, çiçeklerle bezedik. Süs bahçeleri, bostanlar, koku bahçeleri yaptık. Gençlerimiz için mevcut yapıları kütüphaneye çevirdik, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Şimdi sizlerin hizmetinize sunduğumuz bu alanda İstanbul tarihinin en önemli mitingini yapıyoruz. Bu tarihi mitingde milletimiz, sayın cumhurbaşkanımızla buluşacak. Türkiye Yüzyılı’nın başlangıç mitingimize ben buradaki tüm kardeşlerimi, tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyorum."