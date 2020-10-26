Bakan Kurum: Bugüne kadar 2 bin 787 bölgeyi doğal sit alanı ilan ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'deki korunan alanlara ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı bir videoya da paylaşımında yer veren Kurum, "Yarınlar yeşille büyüsün diye yeşili seviyor, doğayı koruyoruz. Bugüne kadar 2 bin 787 ayrı bölgeyi doğal sit alanı, 171 tabii güzelliğimizi kesin korunacak hassas alan ilan ettik. Özel çevre koruma bölgelerimizin sayısını 18'e çıkardık." bilgisini verdi.