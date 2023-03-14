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Bakan Kurum: Birecik ve Eyyübiye'de ilk kazma vuruldu

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#Murat Kurum#Deprem#TOKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde TOKİ'nin inşaatlara başladığını duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

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“ŞANLIURFA’YA İLK ETAPTA 897 KONUT YAPILACAK”

Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konu yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa’da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.

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#Murat Kurum#Deprem#TOKİ

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