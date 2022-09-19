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Bakan Kurum: Başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı

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#Bakan Kurum#Sosyal Konut Projesi#İlk Evim İlk İş Yerim
Bakan Kurum: Başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 09:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine şimdiye kadar yapılan başvuru sayısını açıkladı. Bakan Kurum, "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı." şeklinde değerlendirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihi sosyal konut projesi ile ilgili yapılan başvuru sayısını açıkladı. Bakan Kurum, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız" şeklinde belirtti.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. 

Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. 

Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

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#Bakan Kurum#Sosyal Konut Projesi#İlk Evim İlk İş Yerim

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