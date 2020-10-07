Bakan Kurum: Ankara’ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter’daki hesabından Ankara Saraçoğlu Mahallesi’nde hayata geçirilecek projeye ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Saraçoğlu Mahallesinde hayata geçireceğimiz, koruma, yenileme ve yaşatma eksenli ’Saraçoğlu Yenileme Projemiz’ ile Ankaraya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız. Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankaraya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek. Depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladığımız ve Kültür Varlıkları Kurulunun onayı ile hareket ettiğimiz projemiz mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak. Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün mimari yapısını ve tarihi kimliğinin koruyup, yeşil alanlarını artırarak gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçireceğimiz ve Cumhuriyetimizin 100üncü yılında milletimize armağan edeceğimiz projemiz Ankaramıza, ülkemize hayırlı olsun" dedi.