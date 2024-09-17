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Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediya Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Murat Kurum#Mansur Yavaş
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediya Başkanı Yavaşı kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 15:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek.

 

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#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Murat Kurum#Mansur Yavaş

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