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Bakan Kurum: Afet konutlarımızın temellerini atıyoruz

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#Murat Kurum#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 11:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da bugün 3 bin 112 afet konutunun temelinin atılacağını söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da afet konutlarının temellerini atmaya başladıklarını ve 3 bin 112'sinin Hatay'da olacağını söyledi. Toplamda temeli atılan konut sayısının 22 bi 464 olduğunu belirten Bakan Kurum "Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!" ifadesini kullandı.

BAKAN KURUM: ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Kurum, dün Kahramanmaraş'ta temeli atma töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ta afet konutlarının temelinin atıldığını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Ramazan'ın ilk gününü hep birlikte burada sizlerle birlikte idrak ediyoruz. Milli mücadelenin şehri Kahramanmaraş'ımızdayız. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde yeniden yükselecek Anadolu'muz için bir aradayız. Dirençli Kahramanmaraş için felaketten 46 gün sonra Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni konutlarımızın temellerini atacağız. Cumhurbaşkanım, zat-ı aliniz son 21 yılda gece, gündüz, kar kış demeden aziz milletimizin yanında oldunuz. Bu millet ne zaman dara düşse ilk eli uzatan siz oldunuz. En büyük umudu, destekçisi sizler oldunuz. Milletimizle beraber yol yürüdünüz. Bizler de bu kutlu yolda sizlerin göstermiş olduğu yolda bir rehberle birlikte yol yürüdük. Bizler de sizlerin liderliğinde her zaman devlet millet içindir anlayışıyla hep milletimizin yanında olduk. Hiçbir büyük afet sonrasında devletimiz yine burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Yardım, arama kurtarmadan insani yardıma enkaz kaldırma geçici barınmaya kadar devletimizin seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürdü ve sürdürmeye devam edecek.

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"AFETİN ACILARINI DEVLET-MİLLET HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanım siz her afette aziz milletimize sözler verdiniz. Dediniz ki '1 yılda sizi güvenli konutlara kavuşturacağız' dediniz. Biz de gece demeden gündüz demeden mevsim şartına aldırış etmeden tüm ekibimizle birlikte durmaksızın canla başla çalıştık ve güvenli konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik.20 yılda 1 asırlık yatırım yaptıysak, 3,3 milyon konutumuzu nasıl konutlarımızı teslim ettiysek aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışacağız. Anadolu için yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla 11 ilimizi kendi kimliği, tarihi dokusuyla, sanayisiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bilim insanlarımızın ışığında Kahramanmaraş'ımızı inşa edeceğiz. Tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içinde cami, park, bahçe, okullarıyla, konutlarımızı yeşil alanlarıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Afetin acılarını devlet millet hep birlikte saracağız.

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#Murat Kurum#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Hatay

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