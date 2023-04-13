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Bakan Kurum: Afet konutlarımız hızla yükseliyor

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Deprem#Afet Konutları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor" dedi.

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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında afet konutlarının yapımına hızla başlanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından afet konutlarının inşasının hızla devam ettiğini belirtti.

Bakan Kurum: Afet konutlarımız hızla yükseliyor

Bakan Kurum "Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum: Afet konutlarımız hızla yükseliyor

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#Murat Kurum#Deprem#Afet Konutları

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