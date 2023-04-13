Bakan Kurum: Afet konutlarımız hızla yükseliyor

Güncelleme Tarihi:
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında afet konutlarının yapımına hızla başlanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından afet konutlarının inşasının hızla devam ettiğini belirtti.
Bakan Kurum "Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor" ifadesini kullandı.
Asrın felaketinden,— Murat KURUM (@murat_kurum) April 13, 2023
📌 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık.
📌 46. günde ilk temelleri attık.
📌 İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
Afet konutlarımız hızla yükseliyor. pic.twitter.com/XSnalev103