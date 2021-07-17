Bakan Kurum, afet bölgesinde incelemede bulundu

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere Köyü Tatlısu mevkisinde, selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem selden zarar görmüş hem de taşkın riski bulunan alanları incelediklerini belirtti.



Bakan Kurum, "Bu çerçevede bilhassa selin yoğun hissedildiği Büyükköy, Madenli, Güneysu ve Muradiye ilçelerimizde hem dere güzergahı üzerindeki hem de taşkın riski altında kalma ihtimali olan binaları yerinde inceliyoruz." ifadesini kullandı.



Kurum, Ballıdare'de DSİ Genel Müdürlüğünün ıslah çalışmaları ihalesinin gerçekleştiğinin altını çizerek, "En kısa zamanda bu ıslah da tamamlanacak. Ancak görüntülerden de izlediğimiz kardeşlerimiz son anda kurtuldular. Ailemizden 9 kişi vardı. Mahmut kardeşimizi ve ailesini daha güvenli bir alana taşıyacağız. Onlara köyümüzde zemin 1 şeklinde altında ahırı üstünde evi olacak şekilde evlerini yapacağız. Bayramdan sonra da TOKİ Başkanlığımız burada ihale sürecini yürütecek ve bu çerçevede sürecimizi tamamlamış olacağız." diye konuştu.



"360 KONUTUN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Yapmış oldukları tespitlerde söz konusu ilçelerdeki konutların ihalelerini hazırladıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Çayeli merkezde 80 konut, Madenli'de 150, Büyükköy'de 70, Muradiye'de 60 konut olmak üzere merkezlerde 360 konutun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Güneysu'da daha önce yine risk taşıyan binaların dönüşümü için 100 rezerv konutumuz vardı. Bir de Rize merkezde Salarha ve Yağlıtaş'ta yine rezerv konutlar yapıyoruz. Rize genelinde arkadaşlarımız DSİ Genel Müdürlüğümüz, Afet İşleri Başkanlığımız, yine bakanlığımızın genel müdürlükleriyle yapmış oldukları çalışmalarda 665 tane taşkın riski altında bina, konut tespiti yaptık. Bu söylediğim yerlerde 660 bağımsız bölümü ilçeler bazında, yine merkezde olmak üzere inşasını gerçekleştiriyor olacağız."



"AMACIMIZ RİZE'DE SEL FELAKETİNİN YARALARINI BİR AN ÖNCE SARMAKTIR"

Rize'de en azından taşkın riski altında kalan ve bu selden etkilenen tüm alanlara ilişkin çalışmaları başlatmış olacaklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Selin olduğu günden beri vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yerinde onların rızasını almak, onların yaralarını sarmak adına da sürecimizi hızlı bir şekilde götürmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakinen takip etmektedir. Alınması gereken tüm tedbirler alınarak, inşallah çok kısa zamanda daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Giresun'da, İzmir depreminde ne yapmışsak Rize'de de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız ve vatandaşlarımızı yeni, sağlam, güvenli konutlarına taşımış olacağız. Artık iklim değişikliğinin etkilerini hep söylüyoruz. Hem şiddet hem sayı olarak çok daha fazla hisseder hale geldik. Artık 100 yıllık, 200 yıllık yağışların bir anda yağdığını ve saatte 220 kilogram/metreküp yağışlarla artık bu enkesitlerin yetersiz olduğu bir sürece gidiyoruz."



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ETMEK DURUMUNDAYIZ"



Bu işin şakasının olmadığını anlatan Kurum, "Biz, iklim değişikliğiyle mücadele etmek durumundayız. Bakın işte yurt dışında da seller yaşandı Avrupa'da. Daha ulaşamadılar bile. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve şu an bütün yollarımız açık. İçme suyu verilmemiş köyümüz yok. Gidip vatandaşımıza dokunulmadık bir alanımız yok ve enkaz altında bir vatandaşımız yok. Hepsini olayın olduğu andan itibaren bir seferberlik ruhu içerisinde yürütmeye gayret gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.



"Amacımız, hedefimiz, şehirlerimizin altyapısını bu iklim değişikliğine ilişkin süreçten en az etkilenecek şekilde onarmaktır, inşa etmektir." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:



"Bu çerçevede eylem planlarıyla birlikte projelerimizi Karadeniz Bölgesi'nden başlamak üzere gerçekleştireceğiz. Bu çalışmayı 1,5 yıl önce Araklı'da yaşanan seller sonrasında çok detaylı başlattık. O derelerdeki taşkınları 50 yıllık, 100 yıllık debilerle hesaplayarak bu taşkın riski altındaki yapıların tespitlerini DSİ Genel Müdürlüğümüzle AFAD'ımızla birlikte yaptık. Şimdi de bu çerçevede hızlı bir şekilde dün bu çalışmaların tamamını istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütün Rize genelindeki taşkın riski altındaki yapılara ilişkin çalışmalarımızı bilhassa Madenli, Çayeli, Muradiye, Güneysu ve Büyükköy olmak üzere yaptık. Yine merkezde de var bugün oralara bakacağız. Merkezdeki Salarha'ya doğru alanlarda da yine çalışmalarımızı başlatacağız. İnşallah 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitirip kardeşlerimize teslim edeceğiz."

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