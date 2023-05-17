Bakan Kurum açıkladı: Yapı denetim sistemi düzenlemesinde pilot il İstanbul

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Yapı denetim sisteminin etkin şekilde yürütülmesi için yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sahadan gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. İlk pilot bölgeyi İstanbul olarak seçtik. İstanbul’u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayırıyoruz. Uygulamamızı önümüzdeki hafta itibariyle hayata geçiriyoruz” dedi.

Sancaktepe’de önce esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum daha sonra AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı’na geçti. İkinci tur seçimi için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Kurum, eser siyasetine devam edeceklerini dile getirdi. Çıkışta basın mensuplarına Yarısı Bizden Kampanyası’ndaki son duruma ilişkin bilgi veren Kurum, yapı denetim sistemindeki değişikliği anlattı.

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YARISI BİZDEN KAMPANYASI’NDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Kurum, “Milletimiz Yarısı Bizden Kampanyası’na, cumhurbaşkanımıza, milletimize büyük bir teveccüh gösteriyor. Vatandaşımızın başvuru sayısı bize güvenini gösteriyor. Şu an itibariyle kampanyaya 162 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplamda ise 728 bin bağımsız bölümü içeren başvuru sayısı söz konusu. Bu da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor demek. Kampanya İstanbul’un riskinin bertaraf edilmesi, güçlü hale getirilmesi adına çok önemli bir projedir. Ekiplerimiz sahada başvuru yapan vatandaşlarımızın binalarına gidip inceleme yapıyor. Anlaşmaların yapılmasına müteakip 31 Mayıs itibariyle de anlaşan, projesi çizilen yerlerde hızlıca inşa sürecini TOKİ başkanlığımızla yürüteceğiz. Nasıl ki 11 ilimizde bir çalışma yaptıysak 14 Mayıs’ta da cumhurbaşkanımıza rekor oyla destek verdiyse aynı desteği, motivasyonu İstanbul’umuz için göstermeye devam edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizdir. Hafta sonu da cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 180 bininci konutun inşasını başlatmış olacağız” diye konuştu.

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DÜZENLEME HAFTAYA HAYATA GEÇİYOR

Bakan Kurum, “İstanbul’un dönüşümü adına başvurularımızın tamamlanmasıyla konutların inşa sürecini yürüteceğiz. Gençlerimize emanet edeceğimiz İstanbul’umuzun daha dirençli olmasını, güvenli hale gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda tüm mevzuatları gözden geçiriyoruz. Ulusal Risk Kalkanı Projemiz kapsamında da bilim insanlarımızla onların görüş ve önerileriyle çalışmalar yapıyoruz. Sahadan gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. İlk pilot bölgeyi de İstanbul olarak seçtik. İstanbul’u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayırıyoruz. Yapı denetim sisteminin daha etkin şekilde yürütülmesi, binaların denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması için pilot bölge İstanbul olsun istedik. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki yapı denetim firmaları bulundukları merkezler dolasıyla hizmet verecek. Firmaları bölgelerindeki havuzdan kura sistemiyle vatandaşlarımıza yapı denetim hizmeti verecek. Böylece inşaatlarına daha yakın daha etkin şantiyelere gidip şantiyelerde imalatı takip etmelerini de imkan sağlamış olacağız. Uygulamamızı önümüzdeki hafta itibariyle hayata geçiriyoruz. İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallesinde belediyelerimizle bu hizmetleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.