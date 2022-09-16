Bakan Kurum açıkladı! İşte TOKİ evlerine başvuranların sayısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzyılın projesi olan sosyal konut projesine başvuru sayısının 1,7 milyona yaklaştığını açıkladı.

Bakan Kurum "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek; YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ! Teminatımız yaptıklarımızdır, Teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.