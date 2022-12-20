Bakan Kurum açıkladı! İşte Ankara TOKİ çekiliş tarihleri

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TOKİ'nin kampanyası kapsamında gerçekleştirilen konutların kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İlk Evim İlk İş Yerim projesinde Ankara'daki konutların kura çekimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.
Bakan Kurum "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde; İlk 4 etapta, 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize de geliyor. Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz" ifadesini kullandı.
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde;— Murat KURUM (@murat_kurum) December 20, 2022
İlk 4 etapta, 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik.
Sıra Başkentimize de geliyor 🏡
📌 ANKARA kuralarımızı
🗓️ 2 - 12 Ocak arasında
1⃣8⃣ bin 4⃣5⃣0⃣ yuvamız için çekeceğiz.
5. etap kura takvimimiz 👇 pic.twitter.com/SbzZDoaq9i