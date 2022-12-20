Bakan Kurum açıkladı! İşte Ankara TOKİ çekiliş tarihleri

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TOKİ'nin kampanyası kapsamında gerçekleştirilen konutların kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İlk Evim İlk İş Yerim projesinde Ankara'daki konutların kura çekimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

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Bakan Kurum "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde; İlk 4 etapta, 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize de geliyor. Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz" ifadesini kullandı.