Bakan Kurum açıkladı! 81 ilde çevre yürüyüşü yapılacak

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Gazeteci dostlarımızla; Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ve 81 ilimizde 1-7 Haziran arasında kutlanacak Türkiye Çevre Haftası’nı, bu haftada tüm şehirlerimizde yapacağımız çevre ve doğa etkinliklerini, yine çocuklarımıza özel çevre ve çocuk temalı programlarımızı konuşacağız.

Türkiye’nin geçtiğimiz 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu çevre ve şehircilik vizyonunu, birbirinden değerli çevre yatırımlarımızı, iklim değişikliğiyle mücadelemizi istişare edeceğiz.

Bugün hakikaten, yine çok heyecanlı, çok mutluyuz. Ülkemizi, milletimizi çok özel, çok güzel, dolu dolu geçireceğimiz bir Çevre Haftası bekliyor. Aslında 29 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizdeki yüzbinlerce vatandaşımızın katıldığı fidan dikim törenimizle bir anlamda, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerimizi de başlatmış olduk. 565 bin vatandaşımız akın akın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine koştu, Fethin 569. Yıldönümü kutlamalarına koştu.

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Milletimizle birlikte; Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin fidanlarını; Türkiye’nin en büyük çevre şöleninde gerçekleştirme coşkusunu yaşadık.

İstanbul, son yılların en görkemli, en coşkulu törenlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Kutlamaları başından sonuna kadar, düğün havasında, bayram havasında, şölen havasında gerçekleştirdik.

Ben bir kez daha teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye, birbirinden kıymetli misafirlerimize ve meydanı bir çiçek bahçesine çeviren aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımızın 21 Mayıs 2022 tarihindeki imzasıyla ülkemize müjdelediği, duyurduğu Türkiye Çevre Haftası her yıl bir temayla gerçekleştirilecek. Bu yıl ki temamız ise; Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan “Sıfır Atık” olmuştur.

Bu haftayı; 81 ilimizde, millet bahçelerinde, meydanlarda, parklarda, sokaklarda; gençlerimizle, çocuklarımızla fidan dikerek, çevre etkinlikleri, doğa yürüyüşleri yaparak kutlayacağız.

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5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler.

Tabi Pazar günü yavrularımızın LGS sınavı var. Ben buradan tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Etkinliğimize LGS’nin bitiminde başlayacağız. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğiz.

Zaten sınav bitince bize katılacaklar ve velilerimizle, öğrencilerimizle birlikte sınavın stresini yürüyüş yaparak atacağız.

Yürüyüşe katılan vatandaşlarımız “81 Milyar Adım Mobil Uygulaması” nı telefonlarına indirecekler. Bu uygulamayla attıkları adımlar sayılacak. Kampanya süresince 10 bin adım hedefine ulaşan vatandaşlarımıza, çekilişle hediyelerimizi takdim edeceğiz.

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Ben 85 milyon büyük Türkiye ailemizi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Cumhurbaşkanımızla birlikte çevre yürüyüşümüze davet ediyorum.

Sıfır atık ve geri dönüşümü; ortak evimiz dünya için, çocuklarımıza mutlu bir dünya bırakmak için hayatımızın bir parçası hale getirmek zorundayız. Bu anlamda, Türkiye Çevre Haftası’nda 10 milyon geri dönüşümden elde edilmiş sıfır atık çantamızı, sektör temsilcilerimiz tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılacak.

Ben bu kampanyada bizlere destek olan sektör temsilcilerimize de sizlerin vesilesiyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Tabi etkinliklerimiz bunlarla bitmiyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yutak alanların arttırılmasına katkıda bulunmak çok önemli. Bu amaçla çocuklarımızın, vatandaşlarımızın katılımıyla 81 şehrimizde fidan dikimleri gerçekleştireceğiz. Yine geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için, çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve engelsiz bir eğitim platformunu, “Çevre ve Çocuk Akademisi”ni hayata geçiriyoruz.

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Çevre ve Çocuk Akademisi Türkiye’de bir ilktir. Milyonlarca yavrumuzu kayıt etmek için sabırsızlandığımız akademimizde; 4 fakülte ve 2 kulüpten oluşan bir çocuk üniversitemiz olacak. Yavrularımız kendi bölümlerini seçecek, kendi ihtisas alanlarına dair çevreci bilgileri bu platformdan eğlenerek öğrenecekler ve onları mezun edeceğiz.

Bu özel akademimizin tanıtım toplantısını da, 6 Haziran’da, yine burada Başkent Millet Bahçesinde, çocuklarımızla birlikte yapacağız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızda; yine çocuklarımızla Türkiye’nin 81 ilinde çevre ve çocuk şenliğimizi yapmıştık. Tüm şehirlerimizde milyonlarca çocuğumuz bir araya geldi. Her yer çocuk sesleriyle dolmuştu. Unutulmaz bir gündü. Yine öyle olacak. Ben çocuklarımızı bu etkinliğe de özel olarak davet ediyorum.

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Bisikletin günlük hayatımızda kullanımını yaygınlaştırmak, çevre dostu ulaşım alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü de “Çevre Dostu Bir Yaşam” için bisiklet turu etkinliğimizle kutlayacağız.

Denize kıyısı olan illerimizde plaj ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Diğer illerimizde yine çevre korumaya yönelik, on binlerce vatandaşımızla birlikte aktiviteler gerçekleştireceğiz.

Çocuklarımızın, çevre ve doğa, sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele konularında eğlenerek öğrenecekleri fotoğraf ve resim yarışmaları yapacağız. Yarışmaya ilişkin tüm bilgilere, hafta boyunca sürecek tüm etkinliklerin içeriğine, takvimine, etkinlik yerlerine yine www.ortakevimiz.com web sayfasından ulaşılabilecek.

4-5 Haziran tarihlerinde, yine burada, Başkent Millet Bahçemizde, sanatçılarımızın konserleri olacak. 1-7 Haziran haftası unutulmaz bir zaman dilimi olarak milletimizin, çocuklarımızın hafızasına kazınacak. Aziz milletimizin her ferdini programlarımıza bir kez daha davet ediyorum.

Türkiye Çevre Haftası’nın ilanı aslında Türkiye’nin son 20 yıldaki çevre vizyonunun, çevre hassasiyetinin önemli bir iz düşümüdür, göstergesidir, sonucudur.

Bakanlık olarak bu şuurla; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin geleceği için, durmadan çalışıyoruz.

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Bizim ülkemiz için bir hayalimiz var. Evlatlarımızın geleceği için bir gayemiz var. O da yeşiliyle mavisiyle, onlara tertemiz bir dünya bırakmak.

Bizim hayalimiz; tertemiz dereleri masmavi denizlere akan, bütün enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan üreten, gür ormanlarıyla oksijen deposu olan, bereketli topraklarından başaklar fışkıran, akıllı şehir uygulamalarıyla tasarruf eden şehirler kuran; bilimde, sanayide yeşil teknolojiler geliştiren, tüm şehirleri iklim değişikliğine uyum sağlamış; doğal olayların afete dönüşmediği bir Türkiye’dir. Bunun için tüm sektörlerde Türkiye’nin yeni yol haritasını şekillendiren önerilere imza atan İklim Şûramızı gerçekleştirdik.

Sera gazı azaltımını sağlamak ve iklim değişikliğine uyum politikalarını belirlemek, iklim dostu teknolojiler geliştirmek, ticaretimizi destekleyecek yeşil finansman ve karbon fiyatlama mekanizmalarını kurmanın gayreti içerisindeyiz.

81 ilimizde kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, milletimize yol gösterici olacak, 217 tavsiye kararı aldık.

Şimdi bu kararların da ışığında; önümüzde çok önemli, çok kritik bir süreç var. Türkiye olarak, bugün çevre ve şehircilikten ulaştırmaya, enerjiden güvenliğe, tarımdan hayvancılığa, turizmden eğitime, kültürden sağlığa kadar hemen hemen her sektörde ciddi bir dönüşüm süreci başlamıştır.

Biz bu yeni dönemde; hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tedbirlerimizi almayı; hem de Yeşil Kalkınma Devrimi’nin lider ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz.

Yerel yönetimlerimiz ve üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla; hep birlikte; yeşil dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde yöneteceğimize ve ülkemiz için doğayı koruyarak kalkınma fırsatına çevireceğimize yürekten inanıyorum.

Bu hedefleri gerçekleştirme yolunda çok kıymetli ve en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken zaman dilimleri olan; Türkiye Çevre Haftası’nı ve Dünya Çevre Günü’nüzü yürekten kutluyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.