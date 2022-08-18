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Bakan Kurum açıkladı! 50 bin yeni konut geliyor...

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#Konut#Murat Kurum#Ofis
Bakan Kurum açıkladı 50 bin yeni konut geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 12:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını açıkladı.

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Konut arzının artırılması için çalışmalar devam ederken müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Kurum "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.

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150 BİN KONUT DAHA GELİYOR

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 150 bin konuta ilişkin olarak da çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut tiplerini, nerelerde yapılacaklarını, fiyatlarını ve ödeme şartlarını duyuracak.

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KENTSEL DÖNÜŞÜME DE DESTEK ARTTI

Kentsel dönüşümde de konutların yeniden inşa edilmesi için verilen 400 bin lira kredi yüzde 50 oranında artırılarak 600 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanında kentsel dönüşüm nedeniyle konutu yıkılanlara verilen 1150 lira olan kira yardımı da yüzde 30 oranında artırılıp 1500 lira, 2000 lira olan kira yardımı da 2600 liraya yükseltildi.

 

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#Konut#Murat Kurum#Ofis

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