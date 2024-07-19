Bakan Kurum açıkladı: 11 il cazibe merkezi olacaktır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki temasları kapsamında Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Kurum, depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, Elazığlılara da başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'a selamlarını ilettiğini ifade eden Kurum, göreve geldikleri günden itibaren ekip arkadaşlarıyla il il gezdiklerini, vatandaşların, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için yollarda olduklarını belirtti.

Kurum, Elazığ'a geldiğinde deprem nedeniyle yaşanan acı dolu günleri hatırladığını dile getirerek "O kışın soğuğunda el ele verdiğimiz, Elazığ'ımızın dar sokaklarındaki mücadeleyi hatırladım. Ne zaman azme ve huzura ihtiyacımız olsa aklımıza hemen arkamızda Harput Kalesi gibi dimdik duran Elazığlı hemşehrilerim, Gakkoşlarımız gelir. Her gördüğü yerde bizi kucaklayan, evladı gibi bağrına basan, Elazığ'ın şefkatli anneleri, babaları gelir. Bana 'Kara Murat' diye seslenen, güzel hemşehrilerim aklıma gelir. Allah tüm Elazığlı kardeşlerimizden razı olsun. Biz de 11 ilimiz için, depremden etkilenen tüm alanlarımız için aynı kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

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Kentte 2020 yılının ocak ayında meydana gelen depremde merkez, ilçeler ve köyler için 26 bin konut sözü verdiklerini ve bu konutları Elazığ'a kazandırdıklarını belirten Kurum, kentin çehresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, baştan aşağı yenilediklerini vurguladı.

"2025 YILI SONUNDA KADAR 11 İLDE EVİNE GİRMEYEN AFETZEDE KALMAYACAK"

Bakan Kurum, aynı anlayışla 6 Şubat 2023'teki deprem sebebiyle kentte hasar gören tüm konutların da hızlı bir şekilde ihyasını gerçekleştireceklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden aldığımız güç ve azimle 11 ilimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz ve 24 saat esasıyla gece gündüz ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 283 bin konutumuzun, yuvamızın inşa süreci başlatılmıştı. 4 bin 500'e yakın köyümüzde yine köy evlerinin yapımı, kırsal kalkınmanın sağlanması ve oradaki özgün mimari doğrultusunda Bakanlığımız konutların yapımını gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edecek ve bu çerçevede her ay 25-30 bin konutumuzun teslimiyle birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız, kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonunda kadar 11 ilde 6 Şubat depremi sebebiyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak. Elazığ özelinde 6 Şubat'taki 'asrın felaketi'nde şu ana kadar 3 bin 93 yeni yuvamızı ve iş yerimizi kurduk, milletimizin duasını aldık. Devam eden 13 bin 500 konutumuzun inşası da yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde hızlı bir şekilde devam etmekte. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız."

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Devletin kudretli olduğuna işaret eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı'nın depremde, selde, yangında, heyelanda milletin ihtiyaçlarını gidermek adına yapılması gereken tüm çalışmaları anbean takip ettiğini vurguladı.

Kurum, "İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın" düsturuyla hareket etmeye çalışarak yardıma ihtiyacı olan aileleri bizzat tespit etmeyi, o ihtiyaçları gidermeyi en asli vazife olarak gördüklerini belirtti.

"Burada muhtarlarımız, belediye başkanlarımız var ve hep birlikte bu anlayışla nasıl 2003 Bingöl depreminde vatandaşımızla el ele verip sorunları giderdiysek, 2011 Van depreminde Van'ın yeniden ihyası için çalışmalarımızı yapmışsak, 2020 Elazığ-Malatya depreminde milletimize sözlerimizi tuttuysak, ardından yaşadığımız İzmir depreminde, İzmir-Bayraklı'da verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştirdiysek, Kastamonu'da, Giresun'da, Bartın'da, Rize'deki sellerde nasıl milletimizle omuz omuza mücadele edip, o selin bıraktığı hasarları giderdiysek, 6 Şubat depremi sebebiyle de yaşadığımız bu hasarları hızlı bir şekilde giderecek ve 2025 yılında inşallah üreten bir Elazığ'ı hep birlikte ülkeye kazandırmak için çalışacağız. 11 il 2025 yılı sonunda inşallah bölgenin, ülkemizin cazibe merkezi olacaktır." ifadelerini kullanan Kurum, 11 ilin yeniden Anadolu'nun en güçlü, en sarsılmaz yıldız şehirleri olacağını söyledi.

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Bu anlayışla çalışacaklarını, mücadele edeceklerini belirten Kurum, bu manada karar aldıklarını, gerekli istişareleri yaptıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, "Bugün de muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle şehrin ihtiyaçlarını dinlemek için bir aradayız. Bu birliğiniz, kardeşliğiniz için teşekkür ediyorum. Milletimiz, devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza sonsuz güvenmekte. Biz de milletimizin bu güvenini boşa çıkarmamak adına çalışacağız ve milletimize 22 yıldır olduğu gibi verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Rabb'im bizi vatandaşlarımıza mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, bazı kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.