Bakan Kurum açıkladı! 100 bin binada uygulanacak

Bakan Kurum, A Haber ve A Para TV ortak canlı yayınında kentsel dönüşüme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, kentsel dönüşüm konusunu milli mücadele, Kurtuluş Savaşı gibi gördüklerini, terörle mücadele kadar önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti

Türkiye'de yaşanan depremleri hatırlatan Kurum, salgın sonrasında da ülkedeki en önemli gündemlerden birinin tüm dünyanın da etkilendiği iklim değişikliği ve depremle mücadele olacağını belirtti.



Kurum, bugüne kadar kentsel dönüşümle ilgili çok önemli yatırımlar yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:



"2012 yılından bugüne tüm Türkiye'de 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Sosyal konut uygulamasıyla birlikte 1 milyon rakamına ulaştık. Toplamda sadece 2 projemizle 2,5 milyon bağımsız bölüm üreterek 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bunun dışında yapı denetim sistemi ki, 2001 yılından sonra, Cumhurbaşkanımızın iktidara geldiği 2002 yılıyla birlikte faaliyete geçen sistemde bugüne kadar 800 bin binamızı denetledik. Şu an devam eden sistemde 400 binamızın denetimi de devam etmektedir. Bu çalışmalarla birlikte bizim tespitlerimiz, Türkiye çapında vatandaşlarımızın yüzde 55'ini güvenli konutlarda oturtma imkanına eriştirdik."



"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 6,7 MİLYONU RİSKLİ"



Bakan Kurum, bugüne kadar ne kadar kaynak ayrıldığına ve bundan sonra kaç konut yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Türkiye'de yaklaşık 28 milyon bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümlerin 6,7 milyonu riskli. Bunların da 1,5 milyonu acilen dönüştürülmesi gereken konutlar. Biz göreve gelir gelmez bir hedef ortaya koyduk. Acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle toplamda 1,5 milyon acil öncelikli konutun dönüşümünü sağlamak." dedi.



Kentsel dönüşüme 6 başlık koyduklarından bahseden Kurum, şöyle devam etti:



"Bir, afet riski altındaki alanların dönüşümünü sağlamak zorundayız. Şu anki kentleşme oranımız yüzde 85 seviyelerine gelmiş. Şehirdeki çarpık kentleşmeden kaynaklı dönüşümü yapmak zorundayız. Şu an baktığınızda sanayi yapılarında da riskli yapılarımız var. Bu şehrin içinde kalmış, çöküntü haline gelmiş yapıları yine dönüştürmek suretiyle daha sağlam, vatandaşımıza daha iyi hizmet verecek hem esnafımızın daha mutlu olacağı alanlar üretmemiz lazım. Kırsal kalkınmayı sağlamak zorundayız. Tarım köy uygulamalarıyla köydeki istihdamı artırarak hem ürün yetiştiriciliği noktasında katkı sağlayacak hem de köydeki, ilçedeki kaliteyi artıracak adımlar atmamız lazım."



MİLLET BAHÇELERİ DEPREM ESNASINDA TOPLANMA ALANI VAZİFESİ DE GÖRECEK



Kurum, taşkın riski olan yerlerin tespitini yaparak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini, tarihi meydanları yenilediklerini anlatarak, Türkiye geneli kentsel dönüşüm çalışmalarından örnekler verdi.



"1 milyon konut rakamına ulaştık Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla. 180 milyar liralık yatırımla. 18 yılda. Dünyada bunun örneği yoktur." diyen Kurum, İstanbul'da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şöyle konuştu:



"İstanbul'umuzun 39 ilçesinin hemen hemen tamamında Bakanlığımızın kentsel dönüşüm projelerini görebilirsiniz. Bunlar bittiği zaman çok örnek yerleşim alanları olacak. Bu alanlarda, şu anki inşaat teknolojileriyle birlikte de en son teknolojileri kullanıyoruz. Akıllı şehir uygulamaları yapıyoruz. Yeşil alanlarla birlikte Millet Bahçeleri yapıyoruz. Şu an tüm Türkiye'de 292 Millet Bahçesi projemiz var. Bu 292 Millet Bahçesi'nin yatırım değeri 7 milyar lira. Aynı zamanda bu alanlar, deprem esnasında toplanma alanı vazifesi görecek."



FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 2024'TE BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Bakan Murat Kurum, yıllık 300 bin konut dönüşümünün Bakanlık olarak yüzde 20'sini kendilerinin yapacağını belirterek, "Her yıl 60 bin konut ki şu an fiilen 2 yıldır sahada sürdürdüğümüz 117 bin bağımsız bölümden oluşan dönüşüm konutlarımız yükselmektedir." dedi.



Fikirtepe'deki kentsel dönüşümü de anlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yeni Fikirtepe'yi nisan ayında temellerini atarak inşa ediyoruz. Toplamda 15 bin bağımsız bölümü içeren önemli bir kentsel dönüşüm projesini sadece Fikirtepe'de yürütüyoruz. 2024 yılında tamamını bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Kurum, Türkiye'de yürüttükleri kentsel yenileme projeleri kapsamında Konya Mevlana Meydanı, Ankara Hergelen Meydanı, Diyarbakır Suriçi ve Kastamonu Nasrullah Camii Meydanı'nda yürüttükleri çalışmalardan örnekler de gösterdi.



"Yapacağımız en önemli kentsel dönüşüm İstanbul'umuza, büyük şehirlerimize olan göçü tersine çevirmektir." diyen Kurum, şunları kaydetti:



"Yeteri kadar büyüdü şehirlerimiz. Artık bu haliyle bu şehirlerimizi korumak zorundayız. Anadolu'daki birçok şehrimizi de ki Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde en önemli hedefi buydu; diğer şehirlerin kalkınması, kırsal kalkınma projeleriydi. Hemen hemen üniversitesi olmayan ilimiz yok. İstanbul'da, Ankara'da ne varsa sosyal anlamda diğer şehirlerimizde de var."

Murat Kurum, farklı şehirlerde 10 bin sanayi sitesinin fiilen inşa halinde olduğunu, şehrin içindeki çöküntü alanlarının modern sanayi tesislerine çevrildiğini dile getirdi.



BİNA KİMLİK BELGESİ

Bina Kimlik Belgesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Kurum, "Bu yıl 100 bin binada uygulamaya geçireceğiz bu projeyi. Bu aslında binaların nüfus cüzdanı. Binaya ilişkin her türlü bilgiye üzerindeki QR kodunu okutarak erişebiliyorsunuz. Nisan ayı itibariyle projemize başlayacağız. Bu yılda 100 bin binada sistemi uygulamayı ve zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Bakan Kurum, bölgesel otopark projesini hayata geçirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AVM'lerde elektrikli şarj ve park yeri zorunluluğunu gündeme getirdik. Artık ilçe belediyelerimiz bölge otoparkı yapabilecek. 180 metrekare ve üstünde her daire için 2 otopark şartı getiriyoruz. Ümraniye ve Sancaktepe'de bölge otoparkı yapımına başlandı. Şehirlerimizde bölge otoparkları yapıyoruz. Tarihi ve doğal mekanlarımızın yenilenmesi noktasında önemli projeler yapıyoruz. Tarım Köy Projesi kapsamında 7 bin uygulamayı bitirdik. Tarımsal kalkınmayı ve oradaki istihdamı sağlamak adına bu projeyi de çok önemsiyoruz. Ağrı'da 25 bin başlıklı 550 milyon yatırımla 354 ahır inşa ediyoruz. Ayder, Uzun Göl ve Salda'da doğal güzelliklerini koruyacak projeler yürütüyoruz. Salda Gölü'nde, yeni hali bitmek üzere. Eskiden gölümüzün kıyısına kadar araçlarla giriliyordu. Her türlü doğal güzelliğe zarar verecek süreçten, bu alanı koruma altına alacak bir sürece giriyoruz. 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısını 570 binle kısıtlıyoruz. Doğaya zarar vermeyen bir dönüşüm yapıyoruz. Türkiye'de ne kadar doğal güzelliğimiz vara bunları koruyacak projeler geliştiriyoruz. "



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, BM'den bir ödül adlığını hatırlatan Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 17 milyar lira tasarruf ettik. Milyonlarca ağacımızın kesilmesini engelledik. Çevre Ajansımızı kurduk, nisan ayında ajansımız yürürlüğe girecek. Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımız için yaptığımız her projede çevreyi doğayı gündeme alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kurum, inşaat sektörünün yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini de vurgulayarak, "Biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Çok önemli hedef ve vizyonumuz var. Bu güven ve istikrar ortamı içinde projelerimizi yapacağız ve sektörümüze ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

