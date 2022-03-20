Bakan Kurum: 3 milyon konut dönüştü

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Kura çekiminde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde çok büyük mesafeler kat ettiklerini vurguladı. Bugüne kadar ülke genelinde 3 milyon konutun dönüşümünün gerçekleştiğini belirten Bakan Kurum, “Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak” dedi.

BAŞKENT YENİLENİYOR

Bugüne kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Ankara’da 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını belirten Kurum, “Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 39 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik. Yeni Mamak dönüşümünün en önemli ayağını oluşturan Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizin 7’nci etabında yapımını tamamladığımız 548 yeni yuvamızın kurasını çekerek, salonda heyecanla bekleyen hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Sadece bu 548 konutun maliyeti 500 milyon lirayı buluyor” diye konuştu. Mamak dönüşüm projesinde önce mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduklarını, ardından yeni yuvaların yapımını tamamladıklarını belirten Bakan Kurum, “Bundan önceki etaplarda; Yatıkmusluk’ta 396, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi’de 2 bin 134, Anayurt ve Gülseren’de 447 olmak üzere yaklaşık 3 bin konutumuzu tamamladık ve teslim ettik. Şu an Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi, Anayurt ve Gülseren’de yaklaşık bin 400 konutun yapımında da son aşamaya geldik. En kısa zamanda, onları da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeni Mamak Dönüşümü projemiz kapsamında Mamak’ımıza toplamda 4 bin 921 konut yapmış olacağız” dedi. Bakan Kurum, törende hak sahiplerinin adlarının yer aldığı fanustan kağıtları çekerek kurayı başlatmış oldu.