Bakan Kurum 2035 kentsel dönüşüm hedefini açıkladı: 1.1 milyon konut yenilenecek

Haberin Devamı

Ülke genelinde tüm yapıların güvenli hale gelmesi hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. 2012’den bu yana İstanbul’da 300 bin, Türkiye genelinde 3.2 milyon konutun yenilendiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşümle 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Şu anda kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da 90 bin, Ankara’da 10 bin olmak üzere toplamda 250 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor” dedi. Dönüşüm çalışmalarında ‘yerinde’, ‘gönüllü’ ve ‘hızlı’ ilkelerini merkeze alarak hareket ettiklerini dile getiren Kurum, “Hedefimiz 2035’e kadar acil dönüşmesi gereken 1.1 milyon konutu yenileyerek; kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut, bağımsız birim bırakmamak” diye konuştu. Bakan Kurum, kentsel dönüşümün bir güvenlik, beka meselesi, daima siyaset üstü olduğunu, asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

İLÇE İLÇE PROJELER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da 10 yıllık süreçte, belediyeler ve özel sektörle beraber 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 93 bin bağımsız biriminde kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Öne çıkan projeler şöyle;

KADIKÖY FİKİRTEPE: 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe’de toplamda 12 bin 66 konut inşa edilecek. Fikirtepe’de teslimler etaplar halinde yapılacak. Temmuz 2024 tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması hedefleniyor. Yeni Fikirtepe Konutları-1’de ise 1.648 konut teslim edildi.

ESENLER: Esenler’de kentsel dönüşüm kapsamında 60 bin konutluk Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Askeri alanda yıkılarak inşaatına başlanan 60 bin bağımsız birimden 2 bin 110 konutun ilk teslimi Ağustos 2022’de yapıldı. 4 bin 860 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

Haberin Devamı

ÜSKÜDAR: Üsküdar Çamlıca Cami ve çevresinde; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce, Bulgurlu ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerini içine alan 7 bin 84 konutluk deprem dönüşümü çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yıkılarak inşaatına başlanan 3 bin 821 bağımsız birimden 551’i teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin inşaatı devam ederken, 650 bağımsız birim ihale aşamasında.

GAZİOSMANPAŞA: Dönüşüm süreci özel sektör eliyle başladı ancak vatandaşlar bazı sıkıntılarla karşılaştı. Hak sahipleri ile uzlaşma süreçlerinin tamamlanamaması ve yüklenici firmaların yapım faaliyetlerine başlamaması gibi sebeplerle kentsel dönüşüm uygulamalarında aksaklıklar meydana geldi. Bakanlık, 2019 yılı itibarıyla kentsel dönüşüm sürecine dahil oldu. 4 mahalle 5 alt bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm sürecini TOKİ ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Haberin Devamı

Zeytinburnu

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2022 yılında kentsel dönüşüm kapsamında 19 bin riskli yapı yıkıldı, 164 bin bağımsız birim yapıldı. Dönüşümün önemli adreslerinden İstanbul’da onlarca şantiyede onbinlerce konut inşa ediliyor. İşte o çalışmalar:

Pendik Orta ve Dumlupınar mahallelerinde 2 bin 27 bağımsız birimin tahliye ve yıkım sürecini tamamlandı.

Kartal Orhantepe Mahallesi’nde yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1295 bağımsız birimden 130 bağımsız birim teslim edildi, 73 bağımsız birim teslim edilecek. 1092 birimin inşaatı devam ediyor.

Maltepe Atışokulu Mahallesi’nde 446 bağımsız birimin tahliyesi tamamlandı, yakın zamanda yıkılacak.

Haberin Devamı

Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde 823 ve Ataşehir Yukarı Dudullu Mahallesi’nde ise 1563 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi’nde 615 ve Beyoğlu Okmeydanı Mahallesi’nde ise 939 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde 653 bağımsız birimin yıkımı devam ediyor.

Güngören Tozkoparan ve Genç Osman mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 1770 bağımsız birimden 144’ü teslim edildi. 1626 bağımsız birimin inşaatı devam ederken, 590 bağımsız birimin kurası çekildi.

Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 745 bağımsız birim teslim aşamasında.

Haberin Devamı

Zeytinburnu Telsiz, Beştelsiz ve Merkezefendi mahallelerinde 1113 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi’nde 285 bağımsız birim uzlaşma aşamasında.

ANKARA’DA 40 BİN konut TESLİM EDİLDİ

DÖNÜŞÜM kapsamında Mamak’ta 11 bin 587, Altındağ’da 4 bin 334, Kuzey Ankara’da 15 bin 663, Sincan’da 5 bin 701, Yenimahalle’de 1.845, Çankaya’da 492, Kahramankazan’da 36 olmak üzere toplam 39 bin 658 konutun yapımını tamamlayarak teslim edildi. Başkentte 10 bin konutun dönüşümü de sürüyor.

RAKAMLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM



