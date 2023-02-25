Bakan Kurum: 173 bin bina yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Tüm illerde eş zamanlı hem hasar tespit hem de yeni yapılacak yerlerin çalışmaları, enkaz kaldırma sürecinde Bakanlığımız, şantiyedeki ekiplerimiz tüm birimlerimizle birlikte sahadayız. Depremzede kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için bir seferberlik anlayışıyla şuuruyla çalışmalarımızı sahada 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" diye konuştu.

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'4 GÜNDE 10 BİN 12 YENİ YUVAMIZIN SÖZLEŞMELERİNİ İMZALADIK'

Bakan Kurum, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydederek, "11 ilimizde arama-kurtarma çalışmalarını fiilen tamamladık. Eş zamanlı da çadır ve konteyner kentlerin kurulum süreçlerini de yürütüyoruz. Hatay’da da bugün hem yeni yerleşim yerlerini hem konteyner kent alanlarını hem de sahadaki çalışmaların hızlandırılması amacıyla yapılması gerekenleri hep birlikte istişare ettik. Vefat eden ailelerimizi geri getiremeyeceğiz; ama onların hatıralarını, anılarını burada canlı tutacağız. Onlarla birlikte burada yaşayacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız Ulu Cami'mizi, Meclis binamızı yeniden ayağa kaldıracağız ve buradaki tüm tarihi eserleri ki bugün Kültür ve Turizm Bakanı'mız da burada gerekli incelemeleri yaptı. Buradaki tüm tarihi eserlerimiz de inşallah eskisi gibi yeniden canlandıracağız, hayata geçireceğiz. Mart ve nisan aylarında 50 bin konutumuzu öncelikli Hatay’da hem merkezde hem de ilçelerde yapmak üzere bir planlama yaptık. Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat’ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibarıyla da 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk" dedi.

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'OVADAN DAĞA DOĞRU'

Nurdağı’nda ve İslahiye’de ilk afet konutlarının yapım sürecinin başladığını anlatan Kurum, "İnşallah ilk etapta da konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı afet konut seferberliğini aynı anlayışla hasar tespitlerini yapmaya müteakip devam edeceğiz. Şimdi ayrıntılı jeolojik etütler başladı. Bu kapsamda da ovadan dağa doğru, Avanos Dağları'nın eteklerine doğru sağlam zemini bulduğumuz, sıvılaşmanın olmadığı, fay hattına mesafesinin uzak olduğu alanları tercih ettik. İnşallah hem rezerv alanında hem de bugün burada bulunduğumuz Asi Nehri’mizin kıyısında bulunan alanlarda inşaat sürecini yürütüp vatandaşlarımıza sözlerimizi tutuyor olacağız" diye konuştu.

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'HASAR TESPİTTE YÜZDE 80'İ AŞTIK'

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarındaki son duruma ilişkin, "4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık ve hasar tespitte de yüzde 80 seviyelerini geçtik. Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık. Hatay’ımızda da şu an itibarıyla 51 bin binada 195 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap konutlarımızın ihalelerini de yaparak sözleşmeleriyle birlikte inşaat sürecini yürütüyor olacağız" dedi.