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Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı "5 farklı tip olarak tasarlandı"

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#Murat Kurum#Köy Evi#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 11:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen deprem bölgelerindeki 653 köyde başlatılan köy evleriyle ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yapılacak 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecinin başladığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım sürecini aralıksız sürdürüyor.

Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplamda 143 bin köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evinin inşa sürecine başladı.

“5 FARKLI TİP OLARAK TASARLANDI”

Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.

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Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı 5 farklı tip olarak tasarlandı

Bakanlık, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağını ifade etti. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı.

Bakanlık açıklamasında, köy evleri planlama sürecinin sosyal donatılarıyla birlikte yapıldığı belirtilirken tüm köylerde oyun grubu, 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlandığını duyurdu.

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#Murat Kurum#Köy Evi#Deprem

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