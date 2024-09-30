×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kurum 100 bininci deprem konutuna misafir oldu

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Deprem#Konut
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 14:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında 100 bininci konutu teslim alan Damlı ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar teslim edilen konut/iş yeri sayısı 101 bin 254’e ulaştı. Kırıkhan’da yaşayan 3 çocuklu Selim-Hatice Damlı çifti, kura çekiminde 100 bininci konutun hak sahibi oldu. TOKİ’nin inşa ettiği eve misafir olan Bakan Kurum, aileye yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Bakan Kurum, aileyle sohbet edip taleplerini dinledi. Kırıkhan’da sanayide tamirci olarak çalışan Selim Damlı oturdukları yeni konutlarından çok memnun olduklarını söyledi. Damlı, “Burada ilk oturan ailelerden biri biziz. Çok memnunuz. Böyle güzel bir evde oturacağımızı hayal bile edemezdik” dedi.

Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi… Bu kez de deprem bölgesinde yüz bininci konutumuzun sahibi Damlı ailesinin misafiri olduk. Huzurla otursunlar, haneleri şen olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#Deprem#Konut

BAKMADAN GEÇME!