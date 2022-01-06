Bakan Kurum: 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Son dakika: Stratejik yatırımların açılışında Erdoğandan önemli mesajlarSon dakika: Stratejik yatırımların açılışında Erdoğan'dan önemli mesajlar#Recep Tayyip Erdoğan
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi YÖK Başkanından açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama#YÖK
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Yıllar sonra anlattı: Prens Charlesın kafasına oyuncak telefon fırlatmışYıllar sonra anlattı: Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlatmış#Lily Collins
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kurum: 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik

#Kentsel Dönüşüm#Ataşehir Şerifali#Murat Kurum

Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, “İstanbul’a 27 yılda içinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. İstanbul’u yeniden ehline devretmek için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Ataşehir’de geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm kapsamında ihalesi yapılan ve yıkım işlemleri sonrası hafriyat alımları başlanan Şerifali İmar İskan Blokları 1. etabın temel atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. 1. etaptaki çalışmalar sonrası 513 konut, 28 dükkan ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı projenin temel atma törenine Bakan Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur katılım sağladı.
Gerçekleştirilen kürsü konuşmaları sonrası açılış gong töreniyle gerçekleştirildi.

“İSTANBUL’A 27 YILDA İÇİNDE 3,5 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Murat Kurum, “Bugün Ataşehir için çok kıymetli bir gün. Biliyoruz ki burada yaşayan vatandaşlarımız çok sıkıntılar çekti. Hamdolsun bugün önemli bir temeli bugün Ataşehir’de atıyoruz. Şimdiden siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul için bir kez daha önemli bir şehircilik adımını atacağız. İlk etabının 513 konut ve 28 dükkandan oluşturduğumuz projeyi heyecanla başlatıyoruz. 2022 yılında Bakanlığımız bünyesindeki ilk temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bizim bu projelerimiz Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı dönüşüm hareketinin sonucudur. Bu sebepler Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Biz davamıza dair ne biliyorsak aziz İstanbul’a borçluyuz. İstanbul her zaman proje ister. Her şeyden önce eser vizyonu ister. Aldığımız her görevde bu zihniyetle çalıştık. Yapılan dedikodular, polemiklere bakmadan eser ortaya çıkardık. İstanbul’a son 27 yılda içinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. 39 ilçemizin tamamında kentsel dönüşümden birçok alana ayrım yapmadan beraber olmak suretiyle canla başla çalıştık. Bu aziz şehirde çöküntü, gecekondu ve yıkık alanları bu dönüşüm devrimiyle inşalarını gerçekleştiriyoruz. 22 bin sosyal konutumuz yükselirken diğer yandan da vatandaşlarımızın imar problemlerini çözüyoruz. Bir yandan da Atatürk Kültür Merkezi ve Finans Merkezi gibi önemli yapıları kazandırıyoruz. Finans Merkezinde 50 bin kişi istihdam yapılacak. Ümraniye’deki Millet Bahçesinden Başakşehir’deki Millet Bahçesine İstanbul’da tam 43 millet bahçesi kazandırıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Kocadan kritik Omicron uyarısı Herkese çağrı yaptı...Bakan Koca'dan kritik Omicron uyarısı! Herkese çağrı yaptı...Haberi Görüntüle

“1,7 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Haberin Devamı

İstanbul’da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, “Bizim tüm projelerimizin başında depreme hazırlık var. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Biz ülke olarak çok acı çektik. Deprem dönüşümünde önceliğimiz İstanbul oldu. Başta 39 ilçemiz olmak üzere ülkemizin her noktasında afetlere hazır olabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Gittiğimiz her yerde belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledik. Her türlü desteği vereceğimizi söyledik. İzmir’de depremin üzerinden 9 ay sonra vatandaşlara konutları teslim ettik. Malatya ve Elazığ’da deprem sonrası 36 bin konuta başladık. Kartal’da çöken binanın ardından seferberlik yaptık. Bütün bakanlıklarımız olay yerine gitti ve hızla çalışmalara başladık. 6 ay gibi bir sürede vatandaşlara yeni konutlarını teslim ettik. Fikirtepe’de vatandaşlar mağdurdu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla harekete geçtik. Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe’de de vatandaşlar mağdur olmuştu. Büyük Çamlıca Cami eteklerinde hamlelerimizi başlatarak il k konutlarımızı teslim ettik. İkna süreci meşakkatli oldu ancak onlar bize inandı. Bizlerde güvenlerini boşa çıkarmayarak konutlarını teslim ettik. Gaziosmanpaşa’da 4 bin 500 konutluk bir çalışma yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. İstanbul’u sokak sokak depreme hazırlıyoruz. 2012 yılından bu yana 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziz İstanbulluyu koruyacağız” diye konuştu.

“İSTANBUL’U YENİDEN EHLİNE DEVRETMEK İÇİN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ”

Haberin Devamı

Çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Ataşehir yıllar içerisinde göç alarak çarpık yapılaşmanın hızlandığı bölgelerdendi. Bakanlık olarak 260 bin metrekarelik alanda 3 etapta devasa bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Bu alanda bin 70 depreme dayanıksız yapı vardı. Vatandaşlarımızın bu süreçteki ihtiyaçlarını bakanlık olarak karşıladık. 2023 yılının ilk yarısında Ataşehirli vatandaşlarımıza yeni ve sağlam konutlarını teslim edeceğiz. Üreteceğiz tüm konutlar yatay mimari esaslı olacak. Eski mahalle kültürümüzü yaşatacağımız cami, okul ve diğer donatılarıyla İstanbul’da örnek gösterilecek bir alan olacak. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’dan başlattığı bu dönüşüme devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. 2022’yi şehircilik devrimi yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. İstanbul’u yeniden ehline devretmek için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Şehircilik performansımızı her geçen gün arttıracağız” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi Kazakistan'da çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi!Haberi Görüntüle

“67 RİSKLİ ALANDA 71 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANDI”

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Böyle bir projenin buraya gelmesinde ilçe ayrımı yapmadan hizmet eden Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey’e teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız İstanbul’ da her anlamda bizim yanımızda. Belediye ayrımı yapmadan yanımızda. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde büyük bir can kaybı yaşandı. Ülkemizin yüzde 90’ı deprem kuşağında. Sayın Bakanımız göreve geldiği zaman kentsel dönüşüm için ‘Bir güvenlik meselesidir’ demişti. Bilim ışığında ortak akılla yaşadığımız mekanları bunların her birine gönül birliğiyle kentsel dönüşüm yapmak zorundayız. İstanbul’da 67 riskli alanda 71 bin konut dönüşümü sağlandı. Devletimiz ve hükümetimiz çıkardığı yasalarla kentsel dönüşüme hazırız dedi. Biz hazırız ama halkımızda buna hazır olmalı. Çalışmalar sonrası 1. etapta 513 konut aynı zamanda 28 işyeri ortaya çıkacak. 2021 yılında nüfusumuz 15,4 milyon oldu. Nüfusumuz 40 yılda 10,7 arttı. Çözüm odaklı düşünmek ve çözmek için el birliği yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece evlerimiz değil okullarımız, hastanelerimiz ve köprülerimizde güçlendirildi, yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kentsel Dönüşüm#Ataşehir Şerifali#Murat Kurum

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs