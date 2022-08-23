Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kirişci'den zincir marketlere indirim mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Vahit Kirişci#Market#Fiyat
Bakan Kirişciden zincir marketlere indirim mesajı
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:08

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceğini söyledi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceklerini veya promosyon ürünlere yöneleceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 40 ürüne yapılan indirimlerle ilgili şunları söyledi:

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin açıkladı: Masamızda sadece bir tane EYT formülü varBakan Bilgin açıkladı: Masamızda sadece bir tane EYT formülü varHaberi Görüntüle

FİYATLAR VATANDAŞIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR 

“Vatandaşın Tarım Kredi marketlerine olan ilgisine bakılırsa diğer zincir marketlerin cirosunu etkilemesi, ‘bunlar bizim müşterimiz’ demesi önemli. Öbür tarafta onların da bir aksiyon alabileceklerini düşünüyorum. Onlar da kar marjını gözden geçirecekler, veya promosyon ürünlere yönelecekler. Marketteki bazı ürünlerle ilgili kar marjları çok düşük. Ama vatandaş açısından bütçesinde önem arz eden kalemler üzerine odaklandık. Onun da olumlu sonuçlarını şu anda görüyoruz. Biz marketlere olan ilgiden dolayı görüyoruz. Fiyatlar belli ki vatandaşın ilgisini çekiyor.”

Haberin Devamı

GÜBRE KORİDORU RAHATLATIR 

(Tahıl koridoruyla birlikte gübreyle ilgili bir gelişme olur mu) Bu sadece tahıl gibi düşünülse de ambargoya dahil edilmeyen iki ürün var. Biri gıda, diğeri gübre. Bu Rusya için de Ukrayna için de geçerli. Şu aşamada Ukrayna’nın gübreye ilgili kapasitesi yok. Önemli olan Rusya tarafı. Bazı ülkelerde ‘biz Rus menşeli malı taşırsak bununla ilgili bize de yaptırım uygulanır’ endişesi vardı. Dün Amerika tarafının yaptığı açıklama ‘tarım ve gübre dışında diğerleri ambargoya dahildir’ demesi, Rusya’nın malını dışarıya çıkarmak isteyen ülkeleri rahatlattı. Öyle zannediyorum ki gübre konusu Ukrayna’nın konusu değil. Rusya’nın bu anlamda kabiliyeti var. Şu anda doğalgaz fiyatları da anormal derecede arttı. Özellikle azotlu gübreler için söylüyorum oralarda bir sıkıntı var. Biz gübrenin tamamına yakınında hammaddeyi alıp, gübreye dönüştüren bir ülke konumundayız.”

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebati: Yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam edecekBakan Nebati: Yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam edecekHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Kirişci#Market#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack