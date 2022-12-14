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Bakan Kirişci'den müjde: 1200 sözleşmeli personel alınacak

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Sözleşmeli Personel
Bakan Kirişciden müjde: 1200 sözleşmeli personel alınacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 15:00

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağız" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlığa 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını söyledi.

Bakan Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

 

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Sözleşmeli Personel

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