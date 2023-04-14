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Bakan Kirişci'den çiftçilere müjde: 1.4 milyar lira hesaplara aktarıldı

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Çiftçi
Bakan Kirişciden çiftçilere müjde: 1.4 milyar lira hesaplara aktarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 13:50

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 404 milyon 621 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Tarımsal destekleme ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 404 milyon 621 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Kirişci Çiğ Süt Desteği olarak 938 milyon 399 bin 668 lira, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği olarak 190 milyon 61 bin lira, Sürü Yöneticisi Desteği olarak 117 milyon 312 bin lira, Manda Desteği olarak 42 milyon 794 bin 200 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 60 milyon 508 bin 651 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği olarak 31 milyon 54 bin 41 lira, Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Desteği olarak 7 milyon 235 bin 950 lira, Malak Desteği olarak 13 milyon 451 bin 100 lira, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği olarak 3 milyon 170 bin 400 lira, Mazot ve Gübre Desteği olarak da 634 bin 359 liranın hesaplara geçtiğini söyledi.

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Çiftçi

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