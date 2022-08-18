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Bakan Kirişci'den çiftçilere elektrik müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Çiftçi#Elektrik#Kredi
Bakan Kirişciden çiftçilere elektrik müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 12:01

Tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal sulama birlikleri ve tarımsal üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındığını söyledi.

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BAKAN NEBATİ: ÖNEMLİ BİR DESTEK DEVREYE GİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin olarak "Enerji girdi fiyatlarının üreticimiz üzerindeki yükünün bilincindeyiz. Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon TL'ye kadar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

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#Çiftçi#Elektrik#Kredi

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