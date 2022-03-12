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Bakan Kirişci'den balıkçılara destek müjdesi

#Vahit Kirişci#Balıkçı#Destek
Bakan Kirişciden balıkçılara destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bartın, Kastamonu, Sinop'taki afetten zarar gören küçük ölçekli balıkçılara destek verileceğini söyledi.

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Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan afetten dolayı zarar gören küçük ölçekli balıkçılara 2 bin ile 2 bin 900 lira arasında destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuyu Twitter'dan duyurdu.

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Bakan Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu illerdeki balıkçıların kötü durumdaki ağlarının onarım ve tekne bakım masraflarının bir kısmı karşılamak için 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılı içerisinde alacakları "Geleneksel Kıyı Balıkçılığı" destekleme miktarı (balıkçı başına tekne büyüklüğüne göre 2000 TL ile 2900 TL arası) kadar ödeme yapılacak" dedi.

 

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#Vahit Kirişci#Balıkçı#Destek

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