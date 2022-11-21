Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı 750 bin Togg'un elektrik ihtiyacını karşılayacak

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Türkiye'nin dev barajlarından olan Yusufeli Barajı yarın su tutma töreniyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek olan baraj hem ülke ekonomisine hem de çevreye yönelik büyük katkılar sağlayacak.

Yusufeli Barajı'ndan üretilen elektrik 2,5 milyon nüfuslu Antalya'nın elektrik enerjisini karşılayabilecek ve bununla birlikte 750 bin Togg aracının şarj edilmesine de katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, barajın 309 gün boyunca su tutacağını 90 gün sonrasında da elektrik üretimine başlayacağını söyledi.

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Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

Bu baraj su tutmaya başlayacak. Yaklaşık 309 günlük süre zarfında su tutma işlemi tamamlanmış 90 gün sonra da elektrik üretimine başlamış olacak. 2,5 milyon nüfuslu Antalya'nın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. 750 bin Togg'un elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

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"RÜSUBATI ÖNLEYECEK"

Yine bu baraj burada rüsubatı tutarak, suyun içindeki bir takım maddeleri tutarak bir sonraki baraja ya da onları takip eden barajların ekonomik ömürlerini uzatacak. Türkiye'nin inşaat sektöründe ve barajlarla ilgili ihtisas alanında nerelere geldiğini görmek bakımından da anlamlı bir baraj demek isterim.

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"DİĞER BARAJLARIN EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ UZATACAK"

Bu görev ifa edilirken üreteceği elektrik 558 megawatt, Çoruh Nehri üzerindeki tüm barajlar tamamlandığında 3500 megawatt. Bunun büyük kısmını Yusufeli Barajı üretiyor olacak. Yusufeli'nden sonraki barajlara olumlu katkıdan bahsederken de bu baraj olmazsa onların ekonomik ömürleri de ister istemez azalacak. Yusufeli suyun içindeki rüsubatı tutmazsa aşağıdaki barajlar elden çıkmış olacaktı. Su düştüğü yerde tutulmazsa taşkınlara neden oluyor. Bunu önleyecek baraj olması nedeniyle kıymetli ve önemli. Bu bölgenin insanlarının su ürünleri yetiştiriciliğinde elde edecekleri imkan. Su sporları aynı şekilde. İnsanlara konforlu yaşam alanı oluşturuldu. Muazzam bir yerleşim yeri inşa edildi. Vatandaşların önemli bir kısmı taşındılar. Çevreyi de koruduk. Duyarlılığımızı da taşımış olduğumuz baraj içinde kalacak olan 5844 ağacı bulunduğu yerden sökerek yeni yerleşim yerine taşıdık. 750 dekarlık alanda yeni yerleşim yerini 1530 dekara çıkardık. 92 binin üzerinde ağaç ve fidan buraları yemyeşil hale getirecek. Sağlık, eğitimle ilgili binalar son derece modern hale geldi.