Bakan Kirişci: Üreticiye verdiğimiz destek 30 milyar TL

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Bakan Kirişci'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizi güvenli liman olarak görüp kendine bu ülkeyi yer yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. 2002'de 15 milyon olan turist sayısı pandemi öncesi rakamları esas alırsak 52 milyona çıkmıştı. 60-70-80 olmaması için bir sebep yok, bu tren bizi oralara taşıyacaktı. 30 milyar dolara dayanmış dış ticaretimiz var. Artan refah seviyesine rağmen, geçici statüsündeki mültecileri, ihracatıyla yurt dışındakileri doyuran üreticilerimiz var.

ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu rakamlar durup dururken katlanmadı. Genel müdürümüz verilen tarımsal destekleri söyledi. Dikkatinizi çekmek isterim. Bunun neredeyse yüzde 50'den fazlası yüzde 5'in sübvanse edilerek yüzde 5'lere çekilmiş 0'la 5 arasında. Adeta üreticilerimize sıfır faizli kredi dağıtılmış. Gerçekten tarım sektörüne sağlanan finansal destek çok çok önemli. 1.8 milyar lira olan tarımsal destekler 30 milyara dayandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Nebati: Enflasyonu birlikte yeneceğiz Haberi görüntüle

Bu bizim doğrudan verdiğimiz destekler. Dolaylı olarak kalite, miktar, kadının istihdamı, gencin istihdamı gibi konularda sağladığımız destekler Türkiye'de tarım sektörünü çok çok önemli düzeylere ulaştırdı.

DAHA İYİYİ YAPMAK BAKAN VE HÜKÜMETİMİZİN GÖREVİDİR

Daha iyiyi yapmak biz yöneticilerin, bakan ve hükümetimizin görevidir. Unutmayalım ki Türkiye dünyadan kendini soyutlayabilecek bir durumda değildir. Akaryakıtı ithal eden bir ülke. Gübreyi doğal gazdan elde ettiğimiz için yine dışa bağımlılığımız var. Tarımsal ilaçlar konusunda da neredeyse bizim maliyetimizin yüzde 65-70'ini oluşturan kısmı dışarıyla ilgili.

Rusya-Ukrayna savaşı şu tarihte bitecek diyen var mı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde süreç yönetimi son derece bizi bu yaşananlardan olabildiğinde az etkilenen ülkeler statüsüne koydu.

Ukrayna'nın büyükelçisi geldi. Allah düşmanımıza vermesin denir. Bunlarla düşmanlığımız söz konusu değil. Ülkemizden olan talepleri acınası haldeydi.