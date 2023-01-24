Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kirişçi: Unluk buğdaya zam yapmadık 

Güncelleme Tarihi:

#Tarım Ve Orman Bakanı#Buğday#Fiyat
Bakan Kirişçi: Unluk buğdaya zam yapmadık
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 12:00

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekmeğe zam tartışmalarıyla ilgili “Biz unluk buğdaya hiçbir zam yapmadık, bizimle ilgili bir durum yok. Ben anlamadım. Yüzde 40 oranında zam yapıldı” dedi.

Haberin Devamı

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin zamla ilgili sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Biz unluk buğdaya hiçbir zam yapmadık, bizimle ilgili bir durum yok. Biz şu anda tonu 4 bin 500 liradan unluk buğday vermeye devam ediyoruz. Burada hiçbir sıkıntımız yok, elimizde ürünümüz de var. Un sanayicisi desin ki ‘bize buğday vermiyorlar’. Böyle bir durum yok.Ben anlamadım. Yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bir de sayıyorlar, una zam geldi diye. Nerede una zam geldi. Biz buğdaya zam yapmadık ki. Bu zamlarla ilgili yaptırım konusu Ticaret Bakanlığı’nın uhdesinde. Biz hayvan besleyen vatandaşımıza arpa desteğini sağlamak adına 6 bin 200 liradan aldığımız arpayı 5 bin 250 liradan veriyoruz. 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı götürüp 4 bin 500 lirandan veriyoruz. Biz regülasyon kurumu olarak TMO üzerinden hem un sanayicisini hem de hayvan yetiştiricisini desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Vergi ve prim cezasına kapsamlı afVergi ve prim cezasına kapsamlı afHaberi Görüntüle

KURAK BİR KIŞ GEÇİRİYORUZ

Kuraklık tehlikesiyle ilgili de soruyu cevaplayan Kirişci “Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız. Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür” değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ve Orman Bakanı#Buğday#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
FBIın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev

FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'

#Ruja Ignatova
Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık