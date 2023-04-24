Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık

Güncelleme Tarihi:

#SİİRT#Tarım#Ekonomi
Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 15:25

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkede 2002 yılında tarım sektöründe 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Kirişci, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi. Siirt Valiliği'ni ziyaret eden Kirişçi, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan bilgi aldı. Kentteki tarım ürünlerine ilişkin stantları gezen Kirişci, daha sonra tarım sektörü temsilciler ile buluştu.

Burada konuşan Kirişci, tarım sektöründe 30 milyar dolarlık ihracatın yapıldığını belirterek, "Bu ülkede 2002 yılında tarım sektöründe 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız.

2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı; bugün sadece tarım sektörü ile ilgili düzeyde 30 milyar dolara geldik. Genel ihracat 254 milyar dolar. Bu ülkenin 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı, şu anda 17 milyon. Geçtiğimiz yıla göre; sayıda bir miktar düşüş var. Son 20 yılda küçükbaş da 32 milyondan, 56,3 milyona çıktı" dedi.

Haberin Devamı

20 YILDA ÜRETİCİLERE 803 MİLYAR LİRA DESTEK

Üreticilere 20 yılda 803 milyar lira destek verildiğini belirten Kirişci, "Sadece bu yıla has destek, 55,5 milyar lira. Bunun içerisinde DSİ ve vesaire yatırımları yok, ormanın elde ettiği gelirler yok. 30 milyar dolar olan ihracatımızı söyledim. Ormanın ihracatı, 500 milyon dolarlardan 7 milyar dolarlara geldi. Orman ürünleri ihracatı ile ilgili olarak söylüyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SİİRT#Tarım#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault