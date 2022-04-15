Bakan Kirişci duyurdu! 3.5 milyar lira hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara geçtiğini açıkladı. Toplamda 3 milyar 852 milyon lira değerindeki ödeme ile alan bazlı ek girdi desteği 3 milyar 267 milyon lira, mazot ve gübre desteği 313 milyon lira, hayvan gen kaynakları desteği 484 bin lira oldu.
3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) April 15, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/JW4qZs4dtf