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Bakan Kirişci duyurdu! 3.5 milyar lira hesaplara geçiyor

#Çiftçi#Destek#Ödeme
Bakan Kirişci duyurdu 3.5 milyar lira hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara geçtiğini açıkladı. Toplamda 3 milyar 852 milyon lira değerindeki ödeme ile alan bazlı ek girdi desteği 3 milyar 267 milyon lira, mazot ve gübre desteği 313 milyon lira, hayvan gen kaynakları desteği 484 bin lira oldu.

 

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#Çiftçi#Destek#Ödeme

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