Bakan Kirişci duyurdu! 3.5 milyar lira hesaplara geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara geçtiğini açıkladı. Toplamda 3 milyar 852 milyon lira değerindeki ödeme ile alan bazlı ek girdi desteği 3 milyar 267 milyon lira, mazot ve gübre desteği 313 milyon lira, hayvan gen kaynakları desteği 484 bin lira oldu.