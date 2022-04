Bakan Kirişci: Çiftçimize daha çok destek vereceğiz

Haberin Devamı

Antalya’ya birtakım programlara katılmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Kirişçi’ye ziyaretinde AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Özer, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal eşlik etti. Daha sonra ise AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya gelen Bakan Kirişçi, basın mensuplarına gündeme dair açıklamada bulundu.



Antalyalı üreticilere seslenen ve ürettiklerinin ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Bakan Kirişçi, “Antalyalıların eli öpülesi üreticilerimizin ürettiklerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nasıl gördük? Dünya yoklukla mücadele ederken biz sadece 85 milyon vatandaşımızı değil, aynı zamanda 5 milyon sığınanlar ve pandemi öncesi 52 milyona kadar çıkan ziyaretçiler ve 25-30 milyar dolar düzeyine çıkmış tarım ihracatımız. Antalyalı üreticilerimiz başta olmak üzere alın ve akıl teriyle üretilmiş ürünler olarak çok önemli katkılar sağladığını belirtmek isterim. İyi ki Antalyalı çiftçiler var, iyi ki üreticilerimiz var” diye konuştu.



Bakan Kirişci, “Bazen bu kesime bazı sözde aklı erenler farklı bakıyor. Bunların ithalatla sağlanabileceğini düşündü. Ama gördük ki paranız olsa dahi öyle zamanlar var ki bunları sizin tedarik etme şansınız yok. Bu manada teknolojinizin bir hükmü yok, cebinizdeki paranın satın alma gücü yok. Pandemiyle başladı bu süreç, devamında Rusya- Ukrayna savaşıyla sürdü" dedi.



HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA



Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bilgi veren Bakan Vahit Kirişci, şöyle konuştu:



“Dün gece 01.22 sıralarında bu yangın başladı. Saat 01.35 itibarıyla ilk müdahalemiz gerçekleşti. Yangına 1 uçak 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına müdahalede 205 personelimiz görev aldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte. Yangın şu an itibarıyla da kontrol altın alınmış durumda, yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. Söndürme çalışmaları başladığında bizim talimatımız ilk yerleşim yerlerinden başlayalım olmuştu ve bu çerçevede yerleşim yerlerimizde herhangi bir zarar ziyan olmamıştır. Elbette her yangında belirli miktarda yeşil alan ve içinde yaşayan canlılarımız maalesef kaybedilmekte. Bu miktar, alan olarak çok büyük değil."



55 HELİKOPTER, 20 UÇAK ENVANTERDE



Her yıl 3 binin üzerinde yangının çıktığını, ama geçen sene yaşananlardan dolayı kamuoyunda hassasiyet oluştuğunu söyleyen Bakan Vahit Kirişci, “Biz bu hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Ama bakanlığımız ve özellikle Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımız bunların üstesinden gelebilecek kurumsal kapasite ve yetkinliğe sahiptir. Bu yangın da onlardan birisidir. Sizin haberiniz olmayan ama bizim sürekli takip ettiğimiz başka yangınlar da oluyor. Teşkilatımız, bunların da üstesinden geliyor. Kaldı ki bu yıla has, geçen yılki kendi ihtiyacımız olanları da dikkate alarak 55 helikopter ve 20 adet de uçaklarımız envanterimize dahil olacak. Diğer kendi envanterimizde olup yenilenmesi gerekenleri de inşallah yenilemiş ve hizmete sunmuş olacağız. Şu anda vatandaşlarımızı tedirgin, rahatsız edecek herhangi bir gelişme yok. Ama hepimiz biliyoruz ki Antalya'da bu illerden birisidir. Dikkatli olacağız, aslolan yangın çıkmadan yangına karşı önlem alabilmek" ifadelerini kullandı.



Tarımda üretimin en üst seviyede olmasını isteyen Bakan Kirişçi, şöyle tamamladı:



“Eğer ithal ettiklerimizi, arz güvenliğini tesis etmek adına üretecek olsak, üretmek istesek, bizim yaklaşık 4,4 milyon hektarlık bir alana ihtiyacımız var. Türkiye'nin 23 milyon hektar arazisinin olduğunu düşündüğünüzde bunun yüzde 20'sine tekabül eden bir alana ilave ihtiyacımız olacak. Fakat bizim bir taraftan da verasetten kaynaklı veya kırsaldan kente göçten kaynaklı, varisler arasındaki birtakım problemlerden kaynaklı olarak ekilemeyen, işlenmeyen alanlarımız var. Biz diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde, 'Ekilmedik bir karış toprağımız kalmasın, dikilmedik tek bir fidan olmasın ve ahırlarımızda, kümeslerimizde ve diğer hayvan yetiştirmede kullandığımız alanlarda bu canlılarımız eksik olmasın. Üretelim.' Yine bir mottomuz var, 'Sen üret yeter' diyoruz, kime, bu ülkenin cefakar üreticilerine. Onlar üretecek biz yanlarında her zaman olduğu gibi duracağız. Daha fazla destek vereceğiz. Çünkü onlar üretecek ki gıda ve giyinmeye dair ihtiyaçlarımız karşılanabiliyor olsun. Bu çerçevede de inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olacak. O kısmını da o açıklamaya bırakmış olalım. Ben vatandaşlarımızın tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra, kümese ilgilerinin en üst düzeyde olmasını istiyorum."