Bakan Kirişci açıkladı! Destek ödemeleri hesaplara geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756 milyon 692 bin 168 TLlik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.



Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "756 milyon 692 bin 168 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.