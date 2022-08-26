Bakan Kirişci açıkladı! Destek ödemeleri hesaplara geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756 milyon 692 bin 168 TLlik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "756 milyon 692 bin 168 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 26, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/08rkyYBldr