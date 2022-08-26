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Bakan Kirişci açıkladı! Destek ödemeleri hesaplara geçiyor

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#Tarımsal Destek#Ödeme#Çiftçi
Bakan Kirişci açıkladı Destek ödemeleri hesaplara geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 10:25

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756 milyon 692 bin 168 TLlik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "756 milyon 692 bin 168 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. 

 

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#Tarımsal Destek#Ödeme#Çiftçi

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