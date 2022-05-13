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Bakan Kirişci açıkladı! 3.6 milyar lira ödenmeye başladı

#Tarım Ve Orman Bakanı#Vahit Kirişci#Tarımsal Destek
Bakan Kirişci açıkladı 3.6 milyar lira ödenmeye başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin bugün başladığını söyledi. Bakan Kirişci Twitter'dan paylaştığı bilgi notunda "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Bakan Kirişci açıkladı 3.6 milyar lira ödenmeye başladı

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#Tarım Ve Orman Bakanı#Vahit Kirişci#Tarımsal Destek

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