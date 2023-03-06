Bakan Kasapoğlu açıkladı! GSB burs ve öğrenim kredisi hesaplara geçti

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Üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen GSB burs ve öğrenim kredisi banka hesaplarına geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.