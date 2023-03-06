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Bakan Kasapoğlu açıkladı! GSB burs ve öğrenim kredisi hesaplara geçti

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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Kasapoğlu#Burs
Bakan Kasapoğlu açıkladı GSB burs ve öğrenim kredisi hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:05

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara geçtiğini açıkladı.

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Üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen GSB burs ve öğrenim kredisi banka hesaplarına geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Kasapoğlu#Burs

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