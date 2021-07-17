Bakan Karaismailoğlu’ndan yola çıkacaklara uyarı

Bakan Karaismailoğlu, yollardaki bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Kara yollarında zorunlu olarak yürüttüğümüz bakım ve onarım çalışmalarımızı bayram süresince askıya aldık. Yollarımızın tamamını açık tutmaya çalışıyoruz, bu anlamda yollarda bir rahatlama sağlayacağız. Tabii yer yer bayram trafiği yoğunluğu mutlaka olacaktır ancak alternatif olan yüksek konforlu yollarımız sayesinde bu yoğunluğu hissetmeyeceğiz.”

ÜCRETSİZ GEÇİŞ İMKÂNLARI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollardan geçişin cuma gecesinden başlamak üzere 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-Niğde otoyolundan geçişlerde de cuma gecesinden itibaren otomobiller için yüzde 20, ağır taşıtlarda yüzde 40 indirim uygulanacağını, indirimin bayram sonrasında da devam edeceğini söyledi.



Bayram tatili sürecinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tamamen ücretsiz olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak, kalite katmak için 700 bine yakın çalışma arkadaşıyla birlikte büyük bir görev üstlendiklerini vurguladı.

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