Bakan Karaismailoğlu'ndan uzay vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program için geldiği Antalya’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Programa Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Bazılarının hayal bile edemediği pek çok projeyi bitirerek vatandaşımıza sunduk. Bu sorumluluğun bilincinde ülkemizin her köşesinde devam ediyoruz. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye’de yetersiz bir ulaştırma alt yapısı vardı. 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı Türkiye genelinde kalitesiz ve güvensiz olan yol ağını çok kısa sürede önemli bir seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Türkiye’nin büyümesi için bu şarttı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını kısa sürede 28 bin 450 kilometrenin üzerine çıkartmak her babayiğidin harcı değildir" dedi.



Yatırımlara devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, 26 olan havalimanı sayısını 56’ya çıkarttık. Hava yolunu kullanan yolcu sayısını 210 milyon üzerine çıkarttık. 12 bin 800 kilometreye ulaşan demir yolu ağını işletiyoruz. Yaklaşık 5 bin kilometrelik demir yolu ağında çalışmamız devam ediyor. Bu güçlü alt yapı üzerinde Türkiye’nin gelişmesi sağlanıyor. Bu projelerin bir anda kamu kaynaklarıyla yapılması mümkün değildi, o yüzden alternatif finans modelleri geliştirerek bunların yüzde 80’ini devlet bütçesinden, yüzde 20’sini kamu-özel iş birliği yani yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdik" diye konuştu.

22 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF



Projeler sayesinde yıllık 22 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biz büyük işlerle uğraşırken muhalefet de görevini yapıyor. Akla hayale gelmeyecek yalan rakamlarla kafa karıştırıyor. Onlarda iş yok, laf çok. Dünyanın en büyük büyüme rakamlarını yakalayan Türkiye’nin ne kadar doğru yolda olduğunu, ihracat rekorları kırmamız gösteriyor. İhracat rakamımız bu yıl 220 milyar dolar, seneye 250 milyar dolar olacak ve artarak devam edecek" dedi.



'UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ'



Bakan Karaismailoğlu, "Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor. 20 yıl önce ’Türkiye 1 yılda uzaya 2 uydu gönderecek’ denilse gülerlerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye, hem bu kadar yatırım yapıyor hem uzaya 2 uydu gönderiyor. Bu uydular yeni nesil uydular ve 35 yıllık ömrü olan, dünyanın 3’te 1’inden fazlasını kapsama alanına alıyor. 2023’te kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Uzayda da bütün dünyada olduğu gibi gücümüzü bütün dünyaya hissettirmiş olduk" diye konuştu.



Yapılan yollar sayesinde her yıl 12 bin insanın hayatının kurtarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "28 bin 450 kilometre bölünmüş yol yaptık, bunun yanında 68 bin kilometrelik yolda çalışma yapılmakta. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen güvenli ve akıllı yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Her yıl 12 bin insanın hayatını kurtardık. Antalya’da 476 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesinde Antalya’da hiç tünel yokken şu an 20 kilometrelik tünel var. Bunu 61 kilometreye çıkaracağız" dedi.



Antalya Havalimanı’nın ihalesiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bütün dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Yatırımcıları tehdit eden muhalefete bir ders gibi ihale yaptık. Antalya Havalimanı’nın büyümesi gerekiyordu. 765 milyon euroluk iç ve dış hatlar, apronlar yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon euroyu yatırımcıya yaptırıyoruz. Üstüne de 25 yıllık kiralamadan da devlete 8,5 milyar euro kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25’ini, yani 2,138 milyar euro da 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek" ifadelerini kullandı.

TÜNELDEKİ ’IŞIK GÖRME TÖRENİ’NE KATILDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nda ilçe başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından Antalya ile Konya arasındaki yolu 30 kilometre azaltacak olan, yapımı devam eden Demirkapı Tüneli’ndeki ’Işık Görme Töreni’ne katıldı. Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu üzerinde, 5 kilometre uzunluğundaki tünel, çift tüplü inşa edildi.



'REFAH SEVİYEMİZ YÜKSELİYOR'



Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların nihai amacının ticaret ve turizmi daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları devam eden Antalya-Manavgat ayrımı Taşağıl- İbradı ayrımı yolumuz üzerindeki Demirkapı Tüneli’nde kazı çalışmalarını tamamladık. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor" dedi.

'ANTALYA’YA 23 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK'



Antalya’daki projelerin önümüzdeki günlerde bir bir tamamlanacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Antalya’nın ulaşımı ve iletişimi için yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere, toplamda 23 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Projelerimizi önümüzdeki günlerden itibaren bir bir bitirerek hizmete açacağız. Bu yatırımlarımızla Antalya’nın bütünsel kalkınmasını sağlarken, şehrimizi sürüş güvenliği yüksek bir turizm cennetine dönüştürdük. Islah edilen, çift yönlü ulaşımı gelişen, virajları azalan, mesafeleri kısalan, tünelli yollarımızla Antalya’nın 80 ile karadan bağlantısını konforlu, hızlı ve güvenli hale getirdik" diye konuştu.



'315 MİLYON SAAT TASARRUF'



En çok yatırımın karayoluna yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ülke genelinde yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde yıllık 21 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. 4,5 milyon ton karbon emisyonu azalması gerçekleşti. Yollarımızla ülkemizdeki iş gücünde yaklaşık 315 milyon saat tasarruf sağladık. Bunun rakamsal karşılığı 12 milyar 965 milyon liradır. 2003-2021 döneminde ülkemizdeki ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 1 trilyon 145 milyar liralık harcama gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız içinde yaklaşık 698 milyar lira ile ilk sırayı karayolu yatırımlarımız alıyor" dedi.



'30 KİLOMETRE KISALACAK'



Antalya-Alanya otoyol ihalesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tünelimizin içinde yer aldığı yol projemiz, toplamda 67 kilometrelik karayolu hattının 34 kilometresini kapsıyor. Demirkapı Tünelimizin de içinde olduğu projemizin toplam maliyeti 1,5 milyar liradır. Bugüne kadar Demirkapı Tünelimizi ve bağlantı yolları projemizi, bu yıl sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Projemiz tamamlandığında, Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre kısalacak. Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon salınımı 2535 ton azalacaktır" diye konuştu.



İLK DARBE BAKANDAN



Konuşmasının ardından Işık Görme Töreni için paletli ekskavatöre binen Bakan Karaismailoğlu, duvara ilk darbeyi vurdu. Duvarın yıkılmasıyla görünen ışığın ardından işçiler ellerinde Türk bayrağı ile molozların üzerine çıktı. Bakan Karaismailoğlu, tünelin yapımında çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.