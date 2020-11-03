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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu'ndan "sanal uydu sinyal verici simülatörü" paylaşımı

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Bakan Karaismailoğlu'ndan "sanal uydu sinyal verici simülatörü" paylaşımı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi'ne, sanal uydu sinyal verici simülatörü eklediklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sistemle 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti.
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."

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