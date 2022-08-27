Bakan açıkladı: İstanbul Havalimanı Metrosu için tarih belli oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun kasım ayında açılacağı müjdesini verdi.

Ulaştırma Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlara şöyle:

İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu yıl içinde 3 metro hattımızı açıyoruz. Kasım ayında İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz. Bunun yanında İBB'de devam eden 100 km'lik metro hattı vardı, keşke çalışmalar düzgün gitseydi ama maalesef çalışmalar yavaş gidiyor. O metrolar bu hızla 10 yılda zor biter.

2019 yerel seçimlerine kadar hepsi hazırlanmıştı ama maalesef yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle bu metrolar İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır.

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Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'de de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün önemli bir gün bizim için. Burası İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu... İstanbul Havalimanı Metro-YHT treni birbirine entegre olacak. İnşallah kasım ayı içinde sizlerle tekrar burada buluşarak bu büyük projeyi İstanbullulara sunmanın gururunu yaşayacağız.

Hem karayollarında, havayollarında, demiryollarında bütün planlarımızı yaptık. Bütün çalışma arkadaşlarımızla milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için emek veriyoruz. Bu hattımızın açılışında buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.