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Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama

#Otoyol#Köprü#Ücret
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Yıl sonu netleşir. Güncel döviz fiyatları sonucu ortaya çıkacaktır" dedi.

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NTV'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu soruları yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

* Bakanlığımız insan hayatı için çok önemli bir bakanlık. Ulaşım sektörü vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdı.  2020 yılında 2019'dan fazla proje yaptık. Bu olağanüstü çalışma motivasyonumuz da 2021'de devam etti. Uydu ile başladı, uydu ile bitiriyoruz. 

* Bunlar gerçekten çok kıymetli süreçler. Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Haziranda devreye aldık. Hizmet veriyor. 35 yıl bizleri uzayda temsil edecek. 5B devam ediyordu. Geçen hafta başarılı bir şekilde devam ettik. Başarılı bir şekilde fırlattık. 

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* Bu bölümlerde okuyan öğrencilerimizle sabaha kadar ayaktaydık. Dünya için örnek projeler, ülkemiz için gurur. Ulaşılamayan yerlerde veri iletişiminde kullanılacak. 35 yıl ömrü olan uydularımız. Projeler bitmiyor. Açılışlarımız devam edecek. Demiryolları aynı şekilde onları arttırmaya devam ediyoruz. 

* Bu yatırımların altında bir master plan var. Master planlarımız çerçevesinde projelerimizi sıralandırdık. Projelerimizi faaliyete alıyoruz. Havalimanlarımız var. 26'dan 56'ya çıktı. 5 tane devam eden var. Havalimanı sayısını 61'e çıkaracağız. Tokat'ı, Çukurova'yı, Rize'yi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yozgat ve Bayburt devam ediyor. 

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* 28 bin 450 km ile yatırımlar sayesinde trafik kazalarını azalttık. Toplam yüzde 80 azalma söz konusu oldu. 4.500 km hızlı tren projelerimiz devam ediyor. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz.

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* Gebze Halkalı Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçip hem Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı'nı bağlayan kritik projelerden bir tanesi. Ankara Kayseri tarafında ihale işlemleri bitmek üzere. 

* YİD neden kullanıyoruz... Kısa sürede bu kadar büyük ölçekli projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu. Çok kısa sürede projeler bu şekilde bitiyor. En başarılı kullanan ülkelerden biri Türkiye'dir. 2023 itibariyle tüm projeler kendini dengeliyor. Sonrasında ise kendi gelirini getiriyor. 

* Araç garantisi için bir model var. Güncellenmesi gerekiyor. Bir kısmı vatandaşa yansıtılabilir. Ancak bir kısmı bütçeden bir kısmı vatandaşlar şeklinde... Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir.  Yıl sonu netleşir. Güncel döviz fiyatları sonucu ortaya çıkacaktır. 

* Uçak biletleriyle ilgili 250 TL bilet fiyatı deniyor. Bugün uçmaya kalksanız daha farklı fiyatı var. O konuda talepleri var. O da değerlendirildi. Kendilerine bilgilendirildi. Onlar da uygulayacaktır. 

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