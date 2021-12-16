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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kayseri'ye hızlı tren müjdesi

#Adil Karaismailoğlu#Kayseri#Hızlı Tren
Bakan Karaismailoğlundan Kayseriye hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesinin ihalesine başladıklarını ve Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren projesini 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Projenin tamamlanmasının ardından mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 de saate inecek.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Burada bir süre Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşen Bakan Karaismailoğlu ile Akar; daha sonra Toplantı Salonu’na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi ihalesine başlandığı müjdesini verdi.

Bakan Karaismailoğlundan Kayseriye hızlı tren müjdesi

Bakan Karaismailoğlu; "Yerköy - Kayseri hızlı tren demiryolu projesinin uzunluğu 142 kilometre. Saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz 3 bin 280 metre olacak. Hızlı tren demiryolu hattımızda 18 köprü, 20 üst geçit ve 116 alt geçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz hızlı tren projemizin ihale işlemlerine başladık, bu ay içerisinde de bitireceğiz inşallah. Ankara - Yerköy - Kayseri hızlı tren projemizin 4 yılda tamamlamayı hedefimize koyduk, hayırlı uğurlu olsun.. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte Yerköy - Kayseri arasındaki 170 kilometre olan uzunluk 142 kilometreye, ulaşım süresi de 3 buçuk saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında Yerköy - Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif sağlamış olacağız. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara - Kayseri ulaşım süresi 2 de saate inecek. Bu hatla birlikte Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak" dedi.

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"BOĞAZKÖPRÜ LOJİSTİK MERKEZİ KURUYORUZ"

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Kayseri'ye yatırımların devam edeceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu; "Kayseri'ye hizmetlerimiz devam edecek. Boğazköprü mevkiinde 620 bin metrekare alan üzerine 1.800 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkezini de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri'nin uluslararası taşımacılık pazarındaki payı yükselecek, önemli yük aktarma merkezi haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM NEDİR BİLMEYEN TCDD'Yİ 19 YILDA KENDİ MİLLİ TRENİNİ ÜRETECEK DURUMA GETİRDİK"

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19 yılda demiryollarına çağ atlattıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu; "'Demiryollarına çağ atlattık' dediğimizde bize inanmayanlara sesleniyorum. 2003 yılından itibaren demiryolları için adeta şeferber olduk. Eskimiş hatlarımızı hızlıca ayağa kaldırdık. Yatırım nedir bilmeyen TCDD'yi 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdik. Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demiryollarında ilk defa tasarımı yerli olan demiryolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. Uzun yıllar ihmal edilen demiryollarımızın modernizasyonu ile yüksek hızlı trenleri ülkemizle buluşturduk. Ülke genelinde bin 213 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre yeni demiryolu hattı döşedik. Bu şekilde demiryolu ağımızı 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demiryollarımızı kara ve hava yollarımızla entegre haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

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"TÜRKSAT 5B UYDUSU 19 ARALIK'TA, TÜRKSAT 6A UYDUSU 2023 YILINDA UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye AK Parti iktidarında milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda çok çetin bir mücadele vermiştir. Bu mücadelemiz halen devam etmektedir. Milletimizden aldığımız güçle içeride ve dışarıda bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Öte yandan 100. kuruluş yıldönümü adımlarını attığımız ulaşımda, haberleşmede bu günden 50 yıl sonrasını planlıyoruz. Bugün; yerli ve milli ekipmanlara sahip Türksat 5B'yi 19 Aralık saat 6.58'de uzaya fırlatacak, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştirecek, milletimizin kullanımına sunacak, kamu - özel işbirliği ile milletimizin cebinden tek kuruş çıkmadan 30 yıllık kalkınma projelerini 10 yılda hayata geçiren ve model ihraç eden bir Türkiye var."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vatandaşa olan hizmetlerin devam edeceğini belirterek; "Hizmet konusunda hükümetimiz elimizden geldiğince gece, gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok proje hayata geçti, inşallah bundan sonra da yapılan çalışmalarda da bu faaliyetler çok daha ileri seviyelere getirilecek ve bu manada Kayseri'deki hayatımızın da kolaylaştığını göreceğiz" dedi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yapılacak olan yüksek hızlı trenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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