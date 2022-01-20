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Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor

#Adil Karaismailoğlu#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Bakan Karaismailoğlundan İmamoğluna: Algı operasyonu yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay çıkmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili, "Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor" dedi. Öte yandan Bakanlık, Başakşehir-Kayaşehir metro hattının tamamlandığını açıkladı.

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Bakan Karaismailoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatına onay alamadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli" yanıtını verdi.

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'ÖNCE ELİNDEKİ İŞLERİ BİTİRSİN, ŞOV YAPMASIN'

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun sadece imza beklediği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Karaismailoğlu, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.

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İlave dokümanlarda temel eksikler olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş yapmak istiyorsa enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam edildiğine dikkat çekilerek, bu hatlardan birinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yarım bıraktığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu hat, dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların yoğun nüfusun bulunduğu Kayaşehir’e ulaşımı sağlayacak. En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda, maalesef devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları Bakanlığımız yapmıştı” ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hattın ihalesi 2017’de yapıldı. Son yerel seçimler öncesinde yüzde 5’i tamamlanan hatta, Temmuz 2019-Mayıs 2020 arasında hiçbir ileme olmadı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye İBB ile yaptığımız protokolle hattı devraldık. Yüzde 95 ilerleme kaydedilen metro hattını, bu yıl halkımızın hizmetine açacağız.

Hattın uzunluğu 6,2 kilometre’dir. 4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak, saatte 70 bin yolcu taşıyabilecek. Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır. Bu metro hattımız Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattının devamı niteliğinde olup Metrokent israsyonundan sonra hattın 4 istasyon daha büyümesi anlamına gelecek. Ayrıca hattımız, Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile bağlanacak.

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Bu entegrasyonlarla, bölgenin Marmaray’a, havalimanına, Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş Gayrettepe’ye metro ile ulaşımı da sağlanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görevi olduğu halde, yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul’un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul’da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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#Adil Karaismailoğlu#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

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