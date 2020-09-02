Bakan Karaismailoğlu’ndan Giresun’a müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun’a bir müjde vererek, yeni bir Balıkçı Barınağı yatırımının şehre kazandırılacağını kaydetti. Yatırımın Giresun'un hak ettiği çok değerli bir proje olduğunu belirten Karaismailoğlu, temelinin en kısa sürede atılacağını belirtti. Espiye Balıkçı Barınağı'nın inşasına da kısa süre önce başlanacağını ifade eden Karaismailoğlu, Eğribel Tüneli ile de Bölgede Kışın Yaşanan Bütün Olumsuzlukları Ortadan Kaldıracağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’daki temaslarına devam ediyor. Espiye ilçesinde yapımı devam eden Espiye Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, balıkçılarla bir süre sohbet etti.

Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaya, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar dileyerek başladı. Afetin izlerini kısa sürede silmek için çabaladıklarını ve belli bir aşamayı geride bıraktıklarını dile getirerek, şehrin merkezlerinde ana yollarda sıkıntı kalmadığını ifade etti.

GİRESUN’DA HAYAT DEVLETİN VE VATANDAŞIN ÇABALARI İLE NORMALE DÖNECEK

Devletin afet bölgesinde normal hayata dönülmesi için büyük gayret gösterdiğini, vatandaşların da kendi çabalarıyla bu gayrete destek olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Giresun'da yardımlaşmanın tam bir örneğini gördük. Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımız, belediyeler, teşkilatlarımız hepsi seferber oldular. Canla başla çalıştılar, kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldırmada belli bir seviyeye geldik, inşallah kısa sürede de ortadan kaldıracağız."

Bakan Karaismailoğlu, hasar gören yollar ve köprülerin yenilenmesi için yoğun çalışmaların devam ettiğini, köprülerin yapılmaya başlandığını ve kalıcı imalat çalışmalarının yapılmakta olduğunu kaydetti. Köprülerin en kısa zamanda yenileyip vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Karaismailoğlu, dere yataklarındaki büyük hasar görmüş yollarla ilgili de, projelerin hazırlandığını, afetlerden etkilenmeyecek yapıların projelendirildiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinin güneyindeki köylerde hasar gören yollarda incelemelerine devam edeceğini kaydeden Karaismailoğlu, ekiplerin arazide büyük bir özveriyle afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalıştığını vurguladı.

GİRESUN’A BALIKÇI BARINAĞI MÜJDESİ

Karaismailoğlu, Balıkçılık Av Sezonunun açılışının Giresun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsatarak, balıkçıların bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjde vererek, Giresun Balıkçı Barınağı'nın onayını verdiğini açıkladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Onu da ben müjdeliyorum bütün Giresunlu kardeşlerime, Giresun ve balıkçılar için çok değerli olan bir proje, inşallah bittiğinde Giresun'a değer katacak, balıkçılarımızın hak ettiği, Giresun'umuzun hak ettiği çok değerli bir proje. Yatırım programına alıyoruz, inşallah en kısa sürede beraber temelini atarız. Yeni balıkçı barınağımız 960 metre dalga kıran uzunluğuna sahip çok büyük bir balıkçı barınağı olacak. 200 tekne kapasiteli, Karadeniz Bölgesine, Giresun'a hizmet verecek, balıkçılarımızı rahatlatacak, onların konforunu ve çalışmalarını kolaylaştıracak bir proje olacak."

Espiye Balıkçı Barınağı hakkında da konuşan Karaismailoğlu, barınaktaki işlerin bitmek üzere olduğunu, gelecek ay hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

EĞRİBEL TÜNELİ, BÖLGEDE KIŞIN YAŞANAN BÜTÜN OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRACAK

Karaismailoğlu, bölgeyi ilgilendiren çok önemli projelerden biri olan Eğribel Tüneli'nde dün incelemelerde bulunduklarını ve tünelin Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde 5 bin 900 metrelik uzunluğa sahip olduğunu belirterek, “Eğribel bölgesindeki kışın yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak çok önemli bir yatırım. Ülkemizdeki en uzun tünellerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız çok önemli görev ifa edecek Eğribel Tüneli'nde de çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Betonarme kısımlarına, ince işlerine başlandı. Elektromekanik sistemleri de yapıldığı zaman önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüneli de hizmete açmanın çabası içerisindeyiz.”

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU’NDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakan Karaismailoğlu, yurdun her noktasında çok önemli projelerin devam ettiğini ve yatırımların vatandaşın konforunu, yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirildiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projelerinden birinin de Ankara-Niğde Otoyolu olduğuna işaret ederek, cuma günü saat 15.00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu otoyolun hizmete alınmasının planlandığını belirtti. Otoyolun toplam uzunluğunun 330 kilometre olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "275 kilometresi ana gövde, geri kalan kısımlar da bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometrelik yolu cuma günü inşallah vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi, bütün akıllı sistemlerle donatılmış, kameraları, sensörleri olay algılama, değişken mesaj sistemleri, değişken trafik işaretlerinin bulunduğu akıllı ulaşım sistemlerinin en iyi örneklerinin sunulduğu hem ulaşım konforu hem de standartları çok yüksek bir yol. Vatandaşımızın kullanacağı, Konya'ya, Kırşehir'e, Aksaray'a Niğde'ye ve Kırıkkale'ye hizmet edecek çok önemli bir yok aksı. Bu yol aksını tamamladığımızda Niğde'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol aksıyla buluşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her köşesinde, karada, havada, denizde çok değerli yatırımların devam ettiğini vurgulayarak, "Hepsini bir bir hizmete açıyoruz, inanın o kadar çok ki bazılarına yetişemiyoruz, 'siz açın vatandaşlarımız kullansın' diyoruz. Bunun yanında yeni ihtiyaçlar doğuyor, yeni projeleri hayata sunuyoruz" dedi.



Bir müddet daha Giresun'da bulunacaklarını belirten Karaismailoğlu, afetin izlerini bertaraf etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.