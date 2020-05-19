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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

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Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs ruhunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençler tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimle sürdürüleceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Karaismailoğlu, "19 Mayıs ruhu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençlerimiz tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimlilikle sürdürülecektir. Bu inançla, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında 19 Mayıs temalı bir videoya da yer verdi.

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