Bakan Karaismailoğlu'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Söz konusu anneler olduğunda ne söylense kifayet etmez ne dense eksik kalır duyguları ifadeye. Benim aklıma hep sevgi ve merhametin vücut bulmuş hali gelir, anne deyince. Bazı yollar vardır, bizi sevdiklerimize ulaştırır. Bazı yollar vardır, bizi hayallerimize ulaştırır. Bazı yollar vardır gönülden gönüle uzanır, bizi birbirimize bağlar. O yolların harcında sevgi vardır. Sevgi bağı, en çok annelerle evlatlar arasında bulunur. Bize sevgi ve merhamet aşılayan, cennet kokulu tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutlarım."





Sözkonusu anneler olduğunda ne söylense kifayet etmez ne dense eksik kalır duyguları ifadeye.



Benim aklıma hep sevgi ve merhametin vücut bulmuş hali gelir; anne deyince.



Tüm annelerimizin sadece bugünü değil her günü kutlu olsun. #AnnelerGünü pic.twitter.com/fyVqF1LCgR — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 9, 2020