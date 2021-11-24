Bakan Karaismailoğlu: Yerli üretim yüzde 75'leri buldu

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Bakan Karaismailoğlu, video konferans yönetimiyle Bilişim Zirvesi'ndeki 'Bilişim 2023' oturumuna katıldı. Karaismailoğlu, bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana gelen yeniliklerin artık toplumların kimyasını değiştirdiğini belirterek, "Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı talep etmeye başladı. Bunu anlamayan ülkelerin, gelişmelerin ve zamanın arkasında kalacakları da açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki; teknolojiye gem vurmak mümkün değildir. Bu çağın adı bilişim ise atacağınız adımlarda, onu hesap etmemek bu zamanda yapacağınız en büyük hata olacaktır. Anlaşılmıştır ki bugün hayal ürünü dediğiniz şey, yarının gerçekliğidir. Bu kapsamdan bakınca gelecek 30 yılın teknoloji seviyesini belirlemeyi amaçlayan bu önemli zirveye ev sahipliği yapmak bizler açısından son derece önemlidir" dedi.

'ÜRETİM SÜRECİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ'

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Bakan Karaismailoğlu, dijitalleşme sürecinde yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile artık bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının yüzde 75'leri bulduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Şu anda ülkemizde bilgi ve iletişim sektörü kapsamında 84 teknokentte yaklaşık 5 bin 700 firma 58 bin kişilik istihdam ile faaliyet göstermektedir. Sektörün 2020 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak, 10 milyar TL'yi aştı. 5G'yi de yerli ve milli ürünlerimizle insanımızın hizmetine verme hedefi ile çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hedefle 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni kurduk. 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarımız için 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' geliştirdik. Artık üretim süreci için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalar neticesinde, uçtan uca güvenlik mekanizması bilenen ve kontrol edilebilen yerli ve milli ürünleri kullanarak 5G şebekelerimizi devreye alacağız. Projemizle dünya standartlarındaki yerli ve milli 5G ürünlerimizin hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ VE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

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Bakan Karaismailoğlu, haberleşme teknolojilerinde gelişmelerin çok hızlı yaşandığını, 5G'nin henüz yaygınlaşmaya başlamadan 6G teknolojisini konuşmaya başladıklarını söyledi. 6G ile ilgili işletmecilerle ve özellikle üniversitelerde akademik seviyede önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Şu anda 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yapıyoruz. Çünkü teknolojik yeniliklerde söz sahibi olabilen ülkeler; kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacaktır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra özellikle yerli ve milli uydu teknolojilerimizin desteği ile de bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz" dedi.