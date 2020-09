Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpek Yolu’nun en önemli geçişi, bölgemizin lojistik süper gücü olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. TCDD’nin 164’üncü kuruluş yıldönümüne denk gelen ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



TCDD’nin 164’üncü kuruluş yıldönümünü iştiraklerinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 164 yılda çok önemli mesafeler kat edildiğini aktardı. Türk topraklarında Osmanlı Devleti döneminde başlayan demiryolu çalışmalarının, Cumhuriyet kurulduktan sonra da devam ettiğine değinen Karaismailoğlu, “Demiryollarımızı 2003 yılından itibaren yeniden şahlandırdık. 18 yıllık iktidarımız döneminde, memleketin her noktasına raylarımızı götürmeye, Yüksek Hızlı Trenlerimizle ulaşım devrimi gerçekleştirerek, yolcu ve yük taşımacılığında kapasitemizi kat be kat artırdık. Gittiği yere refah götüren, medeniyet götüren, düşük maliyetle yolcusunu, yükünü taşıyan, trenlerimizden vazgeçemeyiz. Demiryollarımızı ve trenlerimizi çağa uygun işletim ve yönetim yaklaşımıyla yeniden Türkiye’de ulaşımın kalbi haline getirmeliyiz. Milli ekonomi ve milli bağımsızlık anlayışımızın gereği olan Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız doğrultusunda yük ve yolcu taşımacılığında ikinci bir demiryolu çağı başlattık. Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmayan hatlarımızın rehabilitasyon projelerini hazırladık. İstanbul Boğazı’nı raylarla geçerek, Asya ve Avrupa’yı demiryoluyla birbirine bağladık. Ulaşımın tüm modlarıyla entegre lojistik projelerimizle geleceğin yol haritasını çizdik. 2003’ten bugüne, 162,6 milyar TL’lik demiryolu yatırımımızla, 10 bin 959 km olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.



Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren (YTH) ağının 2020 yılı itibariyle bin 246 kilometreye ulaştırıldığını aktaran Karaismailoğlu, “YHT hattımızla bugüne dek 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, ‘demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan’ şiarına daha büyük bir coşkuyla sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok daha yüksek hedeflere ulaşacağız. Türkiye’nin en güvenilir ulaşım markası olmak, Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan demiryolu markası haline gelmek, ülkemizin büyükşehirlerinin tamamına hızlı tren erişimi sağlamak istiyoruz. Kargo, Lojistik - Yük taşımacılığında lider olmak, ekspres hatlar ile Avrupa’nın öncü deneyim, kültür odaklı turizm hatlarını oluşturmak arzusundayız. Dahası, müşteri memnuniyeti uygulamalarımızla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek üzere gerekli yapılanmayı oluşturacağız” diye konuştu.



TCDD’nin ileriki dönemde yük ve yolcu taşımacılığında kapasitesinin arttırılacağını da söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye’nin bu alanda lider markalar arasında yer alacağı temennisini iletti. Karaismailoğlu, “TCDD, yük ve yolcu taşımacılığında, bölgemizle aramızda yük ve yolcu taşımacılığında kapasitesini artıracak ve dünyanın bu alanda lider markalarından biri olacak. Yeni İpek Yolu’nun en önemli geçişi, bölgemizin lojistik süper gücü olacağız. Bütün bunları TCDD’mizin deneyimi, gücü ve başarma arzusu ile hayata geçireceğiz. Türkiye yakın geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacak. Demiryolu Devrimimiz kapsamında, döşediğimiz raylar, işlettiğimiz trenler, gittikleri her karış vatan toprağına iş götürecektir, aş götürecektir, refah götürecektir. Eğitimin ve sosyo-kültürel gelişimin taşıyıcısı olacaktır” dedi.